سياسة
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منطقة بالعاصمة الصينية تعلن الطوارئ بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا
قال مسؤول في بكين، السبت، إن إحدى مناطق العاصمة الصينية "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا يتعلق بسوق للجملة هناك.
منطقة بالعاصمة الصينية تعلن الطوارئ بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا
متحدث باسم المدينة قال إن بكين ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور / Reuters
13 يونيو 2020

قال مسؤول في بكين، السبت، إن إحدى مناطق العاصمة الصينية "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا يتعلق بسوق للجملة هناك.

وقال تشو جونواي المسؤول بمنطقة فنغتاي خلال إفادة إن اختبارات شملت 517 شخصاً بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس.

وذكر متحدث باسم المدينة خلال نفس الإفادة أن بكين ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور، وقال المتحدث إن كل الإصابات الست المؤكدة بالفيروس في بكين زارت السوق.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد ذكرت في وقت سابق، السبت، أنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس.

وأعلنت اللجنة في بيان أن خمساً من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سُجلت في العاصمة.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و724 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 427 ألفاً، وتعافى أكثر من 3 ملايين و916 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر" المعني برصد الضحايا عالمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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