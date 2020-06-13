أهم الأحداث:

تركيا تنفي ادعاءات تويتر وتدين حملة تشويه الحكومة والرئيس. والأمم المتحدة تبدي استعدادها لمساعدة الحكومة الليبية بتحقيقات مقابر ترهونة.

الجديد على TRT عربي:

عقب الرفض التركي والأمريكي.. مبادرة السيسي تفشل في إنقاذ حفتر

لبنان.. تهاوي العملة يعيد الاحتجاجات إلى الواجهة

شاهد!

خطة لم تنجح: هل انتهى حفتر؟

تركيا تدين حملة التشويه

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، "إعلان تويتر المفاجئ" تعليق أكثر من 7 آلاف حساب تركي، بدعوى أنها حسابات "مزيفة" أُنشِئت بهدف دعم الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) وتُدار عبر أجهزة داخل الدولة". [TRT عربي]

ونفى ألطون في بيانٍ نشره على تويتر، تلك الادعاءات، معتبراً الوثائق والأدلة التي أشارت إليها شركة تويتر لتأكيد مزاعمها "ليست علمية ومنحازة وذات دوافع سياسية". [TRT عربي]

وأكّد ألطون أن "الشركة تتعمد نقل صورة عن الجمهورية التركية في ضوء وجهات نظر سياسية بعينها"، لافتاً إلى سعيها الحثيث لدعم بروباغاندا سوداء "تقودها كيانات معادية لتركيا، بما في ذلك تنظيما PKK وكولن الإرهابيان". [الأناضول]

الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتحقيقات ترهونة

أكدت الأمم المتحدة الجمعة، استعدادها لمساعدة الحكومة الليبية بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد أن دعت ليبيا في اليوم ذاته "الجنائية الدولية" للتحقيق بمجازر حفتر في ترهونة. [TRT عربي]

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "أعلنت الحكومة الليبية أنها ستجري تحقيقاً، وأتفهم أنهم قاموا أيضاً بتأمين الموقع، وسندعمهم بأي طريقة، بأي طريقة ممكنة". [TRT عربي]

من جانبه أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في وقت سابق، عن استغرابه لما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى أدلة على "إجرام" مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بعد العثور على 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس. [الأناضول]