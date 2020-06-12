سياسة
2 دقيقة قراءة
15 حالة.. وفيات كورونا تواصل تراجعها بتركيا
تواصل أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها، إذ سجلت 15 حالة وفاة فقط في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و778. ووصلت أعداد المتعافين من كورونا إلى 149 ألفاً و102 بعد تعافي 1242شخصاً من الفيروس.
15 حالة.. وفيات كورونا تواصل تراجعها بتركيا
قال وزير الصحة التركي إن أعداد حالات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس في المستوى المتوقع / AA
12 يونيو 2020

تواصل أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها، إذ سجلت 15 حالة وفاة فقط في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و778.

وأعلنت وزارة الصحة التركية في تحديثها لإحصائيات الفيروس الجمعة، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 175 ألفاً و218، على إثر تشخيص 1195 إصابة جديدة.

ووصلت أعداد المتعافين من كورونا إلى 149 ألفاً و102 بعد تعافي 1242شخصاً من الفيروس.

كما ارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و541 ألفاً و903، عقب إجراء أكثر من 41 ألف اختبار جديد .

وأوضحت البيانات أن 664 مصاباً يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و282 مصاباً موصولون بأجهزة التنفس.

وسجلت تركيا الاثنين 19 وفاة بكورونا، والثلاثاء 18، والأربعاء 17، والخميس 17.

وتعليقاً على البيانات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن "عدد المرضى الذين لم يتماثلوا للشفاء من كورونا بعد يبلغ قرابة 25 ألفاً".

وأضاف: "أعداد حالات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس في المستوى المتوقع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us