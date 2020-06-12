نقلت صحيفة بريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية الجمعة، أن سلطات بلاده "تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة في التاريخ الحديث، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 119 ألفاً".

وقالت "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مسؤول سعودي لم تسمِّه: "دُرست القضية بعناية، ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة وسيُتخَذ قرار رسمي في غضون أسبوع".

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة والأولوية بالنسبة إلينا هي صحة الحجاج".

وسيكون قرار إلغاء موسم الحج للعام الجاري حال اتخاذه، الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة عام 1932، حسب المصدر نفسه.

وحتى مساء الجمعة، سجلت السعودية 119 ألفاً و942 إصابة بوباء كورونا، بينها 893 وفاة، و81 ألفاً و29 حالة تعافٍ.

فيما تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و653 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 425 ألفاً، وتعافى أكثر من 3 ملايين و876 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".

وخلال يونيو/حزيران الجاري، أعلنت إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في عدد السكان، وكذلك ماليزيا، إلغاءهما أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب مخاوف من كورونا.