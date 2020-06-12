أعلنت "اللجنة اليهودية الأمريكية" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، سيشارك بمؤتمر افتراضي لها تعقده بالأيام القليلة المقبلة.

وقالت المنظمة التي تعنى بتعزيز "وجود إسرائيل والشعب اليهودي"، في تغريدة عبر تويتر: "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020".

وأضافت أن قرقاش سيناقش جهود الإمارات في "تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الأديان في حوار تاريخي مع جيسون إيزاكسون"، مدير السياسيات بالمنظمة.

ورحبت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية بمشاركة "قرقاش" بالمؤتمر، معتبرة أنه «يصنع التاريخ».

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيكون أيضاً من المشاركين بالمؤتمر.

ومن المنتظر أن تعقد المنظمة مؤتمرها الافتراضي انطلاقاً من الأحد، فيما تستمر فاعلياته حتى الخميس المقبل، وفق المصدر نفسه.

وحسب تقارير إعلامية، تشارك بالمؤتمر أيضاً المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

من جانبها نفت رابطة العالم الإسلامي مشاركتها بالمؤتمر عبر تغريدة في تويتر، وقالت: "لا صحة لمشاركة رابطة العالم الإسلامي أو أي من هيئاتها وعلمائها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين".

وتأسست اللجنة اليهودية الأمريكية عام 1906، وتعتبر من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم نفسها على أنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".