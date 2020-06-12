سياسة
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"البحر المفتوح".. القوات التركية تجري مناورات في البحر المتوسط
أجرت قوات تركية مناورات "البحر المفتوح" في البحر الأبيض المتوسط، لاختبار عمليات المسافات الطويلة وتطوير مهامها من دون انقطاع. وشارك في المناورات 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية.
"البحر المفتوح".. القوات التركية تجري مناورات في البحر المتوسط
أجرت القوات التركية مناورات "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط / AA
12 يونيو 2020

أجرت القوات التركية الجمعة، مناورات "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن المناورات التي أجرتها وحدات تابعة لقيادتَي القوات الجوية والبحرية جرت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا.

وشارك في المناورات 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية.

والمناورات التي اكتملت بنجاح استغرقت نحو 8 ساعات، وشملت مساراً بطول ألفَي كيلومتر.

ونُفذت خلال المناورات عمليات التزود بالوقود الجوي والتدريب المشترك الجوي-البحري وغيرها.

وتهدف المناورات إلى اختبار عمليات المسافات الطويلة وتطوير مهامها من دون انقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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