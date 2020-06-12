سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير العدل التركي: قضاؤنا مستقل ومحايد
أكد وزير العدل التركي أنه لا يحق لأي دولة أو شخص أو مؤسسة أن تفرض إملاءات على القضاء التركي أو أن تحاول التأثير على أحكامه العادلة، مشدداً على استقلالية القضاء التركي وحياديته.
وزير العدل التركي: قضاؤنا مستقل ومحايد
وزير العدل التركي يؤكد استقلالية القضاء في بلاده / AA
12 يونيو 2020

قال وزير العدل التركي عبد الحميد كول إن قضاء بلاده مستقل ومحايد ومرجعيته الوحيدة الدستور والقوانين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه عبر تويتر الجمعة، رداً على انتقادات السلطات الأمريكية لقرار القضاء التركي بسجن الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول متين طوبوز، بعد إدانته بمساعدة تنظيم "كولن" الإرهابي.

وأوضح كول قائلاً: "القضاء التركي مستقل ومحايد ومرجعيته الوحيدة الدستور والقوانين".

وأضاف الوزير التركي: "لا يحق لأي دولة أو شخص أو مؤسسة أن تفرض إملاءات على القضاء التركي وتحاول التأثير على أحكامه العادلة".

والخميس، قضت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة بإسطنبول بالسجن على طوبوز لمدة 8 سنوات و 9 أشهر بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز وقائدَي شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "كولن" الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us