قال وزير العدل التركي عبد الحميد كول إن قضاء بلاده مستقل ومحايد ومرجعيته الوحيدة الدستور والقوانين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه عبر تويتر الجمعة، رداً على انتقادات السلطات الأمريكية لقرار القضاء التركي بسجن الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول متين طوبوز، بعد إدانته بمساعدة تنظيم "كولن" الإرهابي.

وأوضح كول قائلاً: "القضاء التركي مستقل ومحايد ومرجعيته الوحيدة الدستور والقوانين".

وأضاف الوزير التركي: "لا يحق لأي دولة أو شخص أو مؤسسة أن تفرض إملاءات على القضاء التركي وتحاول التأثير على أحكامه العادلة".

والخميس، قضت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة بإسطنبول بالسجن على طوبوز لمدة 8 سنوات و 9 أشهر بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز وقائدَي شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "كولن" الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.