دعت تركيا، الجمعة، السلطات الأمريكية إلى "احترام مبدأ استقلالية القضاء"، و"تجنب المواقف الهادفة للتأثير على القضاء".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إثر انتقاد السلطات الأمريكية قرار القضاء التركي بالحكم بالسجن على الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول، متين طوبوز، بعد إدانته بمساعدة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وأشار أقصوي إلى أن السلطات القضائية الأمريكية لم ترد بالإيجاب على طلبات الجانب التركي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، بخصوص تسليم عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية الموجودين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم زعيم المنظمة "فتح الله غولن" .

وأكد أن عدم رد الجانب الأمريكي بالإيجاب على الطلبات التركية، يكشف عن نهج الولايات المتحدة غير الحساس تجاه منظمة غولن الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعل الولايات المتحدة ملاذاً آمناً لإرهابيي المنظمة.

وأكد أن تركيا يسودها مبدأ سيادة القانون، وأن القضاء التركي مستقل تماماً، وأن بلاده ستواصل مكافحة منظمة غولن الإرهابية التي استهدفت وحدة الأمة والنظام الدستوري في تركيا، بكل حزم وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وأردف: "ندعو السلطات الأمريكية إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء، وتجنب المواقف للتأثير عليه، والامتناع عن تحميل معانٍ سياسية للأحكام القضائية المستقلة في تركيا".

وتابع: "إن حلفاءنا الذين يرون أنفسهم مدافعين عن الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون، يتجاهلون كل هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بتركيا والمنظمات الإرهابية المعادية للإنسانية، وهذا أمر يدعو للتفكير".

والخميس قضت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة بإسطنبول بالسجن على طوبوز، لمدة 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز، وقائدي شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "غولن" الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.