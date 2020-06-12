انخفاض الطلب العالمي المعتاد على النفط وتفاقمه مع ظهور أزمة كورونا، دفع دولاً مثل السعودية لفرض ضرائب على مواطنيها من أجل تنويع مصادر دخلها، إضافة إلى استثمارات بمليارات الدولارات خارج البلاد لمحاولة تخطي عجز الميزانية.

بعد قرار الدول العربية عام 1973 حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة لدعمها "إسرائيل" تَضاعف سعر النفط أربعة أضعاف تقريباً، مما أدى إلى نقصٍ ترك أثره السيئ على الأمريكيين، بينما ترك الأمر دولا مثل السعودية غنية لدرجة جعلتها تفكك الأنظمة الضريبية.

استمر الحال لعقود، حتى عام 2018 حين قررت الرياض فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة على معظم السلع والخدمات.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، قالت الحكومة السعودية إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعاف وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، لدعم اقتصاد البلاد.

والأربعاء، بدأت الهيئة العامة للجمارك السعودية، رفع الرسوم الجمركية على قرابة ثلاثة آلاف سلعة تباع في الأسواق المحلية بينها سلع كانت معفية من الجمارك في السابق.

مجلة "ذي أتلانتك" قالت الخميس في مقال، إن الضرائب الجديدة قد تتحول إلى سياسات طويلة المدى تشكل تغييراً في توقعات المواطنين من حكومتهم، مما قد يطلق العنان لتحولات جيوسياسية رئيسية ستظهر في العقود القادمة.

وأضافت "بالنسبة للأنظمة غير الديمقراطية فإن زيادة الضرائب يمكن أن تعرض بقاءها للخطر، وهذا ما يحصل مع السعودية التي ظل مواطنوها لعقود بعيدين كل البعد عن دفع الضرائب".

وتتابع أن الضرائب عادة تجعل الناس تطلب المزيد من الحكومات، ويمكن أن تكون في كثير من الأحيان حافزاً للديمقراطية.

وتنقل المجلة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولورادو سفين شتاينمو قوله إن "الضرائب تلعب دوراً عميقاً في صعود الديمقراطية".

محاولات حكومية للإنقاذ

فرض الضرائب لم يكن المحاولة الوحيدة من المملكة لإنقاذ العجز الذي تواجهه ميزانيتها، حيث لجأت إلى الاستثمار الخارجي وشراء حصص في أصول أمريكية وأوروبية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ في الربع الأول من 2020 على حصص في شركات متعددة بقيمة 7,7 مليار دولار من بينها بوينغ ووالت ديزني وستاربكس وماريوت وسيتي غروب.

واشترى أيضاً حصصاً في شركات طاقة عملاقة مثل رويال داتش شل وتوتال، كما اشترى حصصاً في "فيسبوك".

ويعد الصندوق السعودي أيضاً الطرف الأبرز في صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم والتي تقدّر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه إسترليني (372 مليون دولار).

ووصف صندوق الاستثمارات السعودي نفسه في بيان بأنه "مستثمر صبور مع أفق طويل الأمد".

ويرى الخبير السعودي علي الشهابي أن "صندوق الاستثمارات يقوم برهانات كبرى على أسهم قليلة"، مضيفاً "مع مرور الوقت سيتضح إن كانت هذه الاستثمارات في محلها".

ويستبعد الباحث في معهد الخليج العربي في واشنطن روبرت موغيلنيكي أن يسفر العديد من هذه الاستثمارات "عن عائدات كبيرة على المدى القصير".

تقشف على المواطنين وإنفاق على السلاح

صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها الأسبوع الماضي، قالت إن السعودية تواصل إنفاق المليارات على الأسلحة، رغم تطبيق سياسات تقشفية على المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية.

وأضافت نقلاً عن مديرين تنفيذيين في شركات أسلحة غربية تأكيدهم أن مبيعاتهم للمملكة لن تتأثر بأزمتها المالية.

وقال أحد مديري التسليح الغربيين، ويعمل من دبي: "لقد توقعت خفضاً للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه".

ويتساءل مراقبون حول جدوى نجاح الإجراءات السعودية في مواجهة عجز الميزانية، أم أنها ستحمل انتفاضة وحركة احتجاجية شعبية كتلك التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني عمر البشير حين حد من دعم القمح والوقود وارتفعت أسعار السلع الأساسية عام 2018.

وحول الأسباب التي ساهمت في وجود عجز بميزانية المملكة قال المختص بالاقتصاد السياسي العالمي أحمد القاروط لـTRT عربي إن الأزمة كانت موجودة من قبل بدء كورونا وانخفاض أسعار النفط الذي صاحبه.

وأوضح أن تجليات الأزمة الاقتصادية السعودية بدأت منذ الكارثة المالية العالمية في 2008، حيث انخفض الطلب على النفط جراء ضعف التعافي العالمي من الآثار السلبية للكساد ما يعني انخفاض الطلب على النفط السعودي.

وأضاف أن "استمرار مشاركة السعودية في الحرب باليمن والحاجة المستمرة لدعم الحلفاء الإقليميين تعني زيادة فاتورة الإنفاق العسكري مما يساهم أيضاً في زيادة العجز بالميزانية".

وأشار إلى أن تقنين موسم العمرة والحج لهذا العام يساهم أيضاً في زيادة العجز، حيث إن الحج والعمرة يعدان من الروافد المهمة للاقتصاد السعودي وتعتمد عليهما كثير من الأعمال كمصدر رئيس للدخل، وغيابهما يعني غياب العائدات المبنية عليهما من خزينة المملكة.

أما عن زيادة صندوق الاستثمارات العامة من استثماراته الخارجية فاعتبره المختص “محاولة لقنص فرص انخفاض أسعار الشركات العالمية جراء تعثر أنشطتها بسبب كورونا“.

وأردف “إلا أنه أيضاً رهان على قدرة تلك الشركات على التعافي، والذي قد لا يحصل بالسرعة التي تودها المملكة، لهذا لا يمكن اعتباره حلاً يرتكن إليه على المدى القريب“.