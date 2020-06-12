قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارناك، إن العلماء الأتراك تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء عالمي مستخدم بفعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، عقب تقديم الدواء له من قِبل الأطراف المشاركة في عملية الإنتاج.

وأجرى وفد يضم د.مصطفى غوزيل من جامعة إسطنبول ميديبول، وعضوة مجلس إدارة شركة "أتاباي" للصناعات الكيميائية، زينب أتاباي، ورئيس مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" حسن ماندال، زيارة للوزير وارناك، لتقديم العينة الأولى من الدواء المحلي.

وأوضح وارناك في كلمته أن الأطباء الأتراك برئاسة غوزيل تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" الياباني المستخدم بفعالية كبيرة في علاج مصابي كورونا.

ودواء فافيبيرافير (Favipiravir) المعروف أيضاً باسم "T-705" أو أفيغان أو فافيلافير، هو دواء مضاد للفيروسات تم تطويره بواسطة شركة توياما الكيميائية اليابانية.

وتابع الوزير التركي قائلاً: "أنتجنا دواء هاماً للغاية ضد كورونا بإمكانات وتركيبة محلية، وبعد إتمام عملية ترخيصه سنبدأ باستخدامه في علاج المصابين داخل البلاد، كما سنعمل على تصديره إلى الخارج".

من جانبه أكد رئيس مشروع تطوير الدواء مصطفى غوزيل، نجاحهم في إنتاج نسخة من الدواء العالمي بتركيبة وإمكانات محلية.

وأشار إلى أنهم باشروا المشروع قبل نحو 5-6 أسابيع، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع النجاح في إنتاج الدواء بهذه السرعة، إلا أن روح التعاون السائدة لدى الفريق أدت دوراً مهماً في تطوير الدواء.

وأوضح أن دواء فافيبيرافير يعتبر واحداً من 3 أو 4 أدوية فعالة في علاج المصابين بفيروس كورونا.