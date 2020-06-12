سياسة
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36 جريحاً في مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين بطرابلس واشتباكات ببيروت
أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني إصابة أكثر من 36 شخصاً خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس، في حين يواصل محتجون تظاهراتهم الجمعة، مع تسجيل صرف سعر الدولار الخميس رقماً قياسياً بما يزيد على 5 آلاف ليرة لبنانية.
36 جريحاً في مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين بطرابلس واشتباكات ببيروت
وقعت الخميس مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت / Reuters
12 يونيو 2020

أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني الجمعة، إصابة أكثر من 36 شخصاً خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وذكر في بيان أن مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور، والتل، ومصرف لبنان في طرابلس، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ممَّا أدى إلى إصابة أكثر من 36 شخصاً.

وأوضح البيان أن "من بين المصابين عسكريين اثنين، وتم علاج غالبيتهم ميدانياً، فيما جرى نقل 9 إلى المستشفى".

هذا وواصل محتجون تظاهراتهم، صباح الجمعة، في شوارع عدة مدن بلبنان مع تسجيل صرف سعر الدولار الخميس رقماً قياسياً قدر بما يزيد على 5 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء.

واستقر السعر الرسمي في المركزي اللبناني على 1507، مع صعوبة في الحصول عليه لضعف السيولة في المصارف.

وقال محتجون لوسائل إعلام محلية الجمعة: إنهم "باقون في الطرقات، ولا تراجع هذه المرة حتى إحداث تغيير في السلطة الحاكمة التي تعمل على إفقار الشعب".

ووقعت الخميس مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت وطرابلس شمالي البلاد، وهنا قامت قوات مكافحة الشغب بالتدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع لإنهاء الاحتجاجات.

في حين شب حريق في إحدى الخيم في رياض الصلح، عمل رجال الإطفاء على إخماده، كما حرصت عناصر الجيش اللبناني على إبعاد المتظاهرين، بحسب مراسل وكالة الأناضول.

هذا ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح الجمعة في (السراي الحكومي) لمناقشة الأوضاع النقديّة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، الذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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