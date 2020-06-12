سياسة
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استثمارات سعودية خارجية بمليارات الدولارات في خضم ادعاء التقشف داخلياً
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار في شركات عالمية ضخمة، من بوينغ إلى فيسبوك، في فورة إنفاق تتزامن مع إجراءات تقشف صارمة داخل المملكة.
استثمارات سعودية خارجية بمليارات الدولارات في خضم ادعاء التقشف داخلياً
 صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على حصص بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار في شركات عالمية ضخمة / AP
12 يونيو 2020

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار في شركات عالمية ضخمة، من بوينغ إلى فيسبوك، في فورة إنفاق تتزامن مع إجراءات تقشف صارمة داخل المملكة.

هذا وقررت الحكومة السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار مسعى لتخفيف عجز الميزانية، في ظل صدمة انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفاً اجتماعياً اعتمدته السعودية منذ عقود، وهو استخدام عائدات النفط في منح إعانات وإعفاءات ضريبية للمواطنين.

وبينما تواجه المملكة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، يثير دفع المليارات للاستحواذ على أصول خارجية تساؤلات.

وقال مدير صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في أبريل/نيسان الماضي: "أنت لا تريد أن تضيع أزمة"، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم باقتناص فرص استثمارية بسبب الركود الناجم عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقام الصندوق في الربع الأول من عام 2020 بالاستحواذ على حصص في شركات متعددة بقيمة 7,7 مليارات دولار، من بينها بوينغ ووالت ديزني وستاربكس وماريوت وسيتي غروب.

وقام أيضاً بشراء حصص في شركات طاقة عملاقة مثل رويال داتش شل وتوتال، في خطوة تتناقض مع خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط، بالإضافة إلى شرائه حصصاً في فيسبوك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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