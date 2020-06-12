سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 12 يونيو/حزيران 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية / AP
12 يونيو 2020

أهم الأحداث:

ترمب يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.

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      ترمب يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

      أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتُكِبت بأفغانستان، من دون الحصول على موافقة واشنطن. [الأناضول]

      ويشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم. [TRT عربي]

      وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في بيان: إن "إجراءات المحكمة الجنائية الدولية اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي، وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية". وأضافت أن المحكمة الجنائية أصبحت "تستهدف وتهدد موظفي الولايات المتحدة، وكذلك موظفي حلفائنا وشركائنا". [الأناضول]

      الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق سريع وشفاف حول مقابر جماعية في ليبيا

      دعت البعثة الأممية في ليبيا الخميس، لتحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس. [TRT عربي]

      وقالت البعثة في بيان إنها تتابع "بقلق شديد التقارير المروعة جداً عن اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة"، مضيفة: أنه "وفقاً للقانون الدولي، يتعين على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون". [بعثة الأمم المتحدة في ليبيا]

      وفي وقت سابق الخميس أعلن الجيش الليبي العثور على مقبرة لثلاثة أشخاص بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي بمدينة ترهونة، ليرتفع عدد المقابر الجماعية المكتشفة في المدينة إلى 4. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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