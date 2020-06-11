سجّلت تركيا الخميس، 17 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و763.

وأعلنت وزارة الصحة التركية في تحديثها لإحصائيات الفيروس، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 174 ألفاً و23، على إثر تشخيص 987 إصابة جديدة.

ووصلت أعداد المتعافين إلى 147 ألفاً و860، بشفاء ألف و21 شخصاً من الإصابة. كما ارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و500 ألف و890، عقب إجراء 49 ألفاً و190 اختباراً جديداً.

ونشر وزير الصحة فخر الدين قوجه الإحصائيات الجديدة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلّق الوزير على الإحصاءات بالقول إن "عدد اختبارات كورونا تجاوز 2.5 مليون، ونسبة المتعافين بلغت 85% حتى اليوم".

وأضاف أن "أعداد المصابين والمتعافين الجدد قريبة من بعضها، فالفيروس يكتسب قوته من التفاؤل الخاطئ".

ودعا قوجه جميع المواطنين لعدم الوقوع في خطأ اعتبار أن تأثير الفيروس قد تراجع وعدم التخلي عن اتخاذ التدابير الوقائية.