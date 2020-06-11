سياسة
2 دقيقة قراءة
بشار الأسد يقيل رئيس وزرائه وسط أزمة اقتصادية متفاقمة
أقال رئيس النظام السوري بشار الأسد رئيس مجلس وزراءه عماد خميس من منصبه، وعين بدلاً منه وزير الموارد المائية حسين عرنوس. ويأتي قرار الإقالة بعد تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة.
بشار الأسد يقيل رئيس وزرائه وسط أزمة اقتصادية متفاقمة
بشار الأسد يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة اقتصادية متفاقمة / AFP
11 يونيو 2020

أقال رئيس النظام السوري بشار الأسد الخميس، رئيس مجلس وزراءه عماد خميس من منصبه، وعين بدلاً منه وزير الموارد المائية حسين عرنوس.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن الأسد أصدر مرسوماً يقضي بـ"إعفاء خميس وتكليف حسين عرنوس مهام رئاسة الوزراء، إضافة إلى مهامه كوزير للموارد المائية".

ويأتي قرار الإقالة بعد تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة.

وانخفضت الليرة السورية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستقر سعرها خلال اليومين الماضيين عند 2500 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع 990-1000 ليرة مقابل الدولار نهاية العام الماضي.

ودفع انهيار الليرة إلى إغلاق محلات تجارية أبوابها في مختلف المحافظات السورية.

ويتزامن انهيار الليرة مع ترقُّب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذاً لما يعرف بـ"قانون قيصر".

وصدّق الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ على القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويشمل القانون في مرحلته الأولى سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمنها.

ويُنسب قانون "حماية المدنيين السوريين" إلى مصور عسكري في الطب الشرعي لُقِّب بـ"القيصر" انشق عن النظام عام 2013، وانضم إلى المعارضة وبحوزته آلاف الصور توثق عمليات قتل واسعة ارتكبتها قوات النظام بحق خصومه خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us