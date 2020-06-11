سياسة
3 دقيقة قراءة
المبعوث التركي إلى ليبيا: تركيا تبحث عن حل سياسي ولا مستقبل لحفتر في ليبيا
قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر إن "تركيا تبحث عن حل سياسي في أسرع وقت في ليبيا، ودعمت منذ البداية جميع المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى الحل عبر الحوار بين الأطراف المختلفة"، كما أكّد أن وجود حفتر "غير مقبول في أي تسوية سياسية".
المبعوث التركي إلى ليبيا: تركيا تبحث عن حل سياسي ولا مستقبل لحفتر في ليبيا
إيشلر يؤكد أن حفتر لن يكون له أي مستقبل في ليبيا / AA
11 يونيو 2020

قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر إن "تركيا تبحث عن حل سياسي في أسرع وقت في ليبيا، ودعمت منذ البداية جميع المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى الحل عبر الحوار بين الأطراف المختلفة".

وأكّد إيشلر الخميس في لقاء مع TRT عربي، أن "وجود خليفة حفتر غير مقبول في أي تسوية سياسية"، كما أنه "لا يوجد أي مستقبل لحفتر في ليبيا، فإما يُقتل في المعارك الدائرة أو يُحاكم كمجرم حرب على الجرائم التي ارتكبها بحق الليبيين".

على صعيدٍ موازٍ توقَّع المبعوث التركي أن

يكون لعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق دور سياسي أكثر فاعلية وإيجابية خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: "نشجع الأطراف الليبية على الوصول إلى الحل السياسي بأسرع وقت".

وكان وزير الخارجية الليبي محمد سيالة أجرى مباحثات مع السفير التركي في طرابلس سرحان آكسن، بشأن تطورات الأوضاع والتعاون في مختلف المجالات‎.

وأفادت وزارة الخارجية الليبية في بيان مقتضب على تويتر الخميس، بأن سيالة بحث مع آكسن "تطورات الأوضاع والتعاون الليبي-التركي في كل المجالات".

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من زيارة إلى أنقرة، قام بها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، وأجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السراج، في 4 يونيو/حزيران الجاري، قال أردوغان إن أنقرة تهدف إلى "تطوير التعاون القائم مع ليبيا، حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

فيما قال السراج إن حكومته تتطلع إلى "عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا"، مضيفاً: "نشكر تركيا لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها، والدفاع عن الشرعية فيها".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّع الجانبان التركي والليبي مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن نصوص القانون الدولي.

وتنفيذاً لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيات خليفة حفتر المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us