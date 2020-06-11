سياسة
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جاوش أوغلو يطالب بموقف إسلامي ودولي حازم ضد خطة الضم الإسرائيلية
طالب وزير الخارجية التركي بإظهار موقف إسلامي حازم والتحرك مع المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية. وأكد الوزير التركي ضرورة أن تؤدي منظمة التعاون الإسلامي المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الصدد.
جاوش أوغلو يطالب بموقف إسلامي ودولي حازم ضد خطة الضم الإسرائيلية
جاوش أوغلو يطالب بموقف إسلامي ودولي حازم ضد خطة الضم الإسرائيلية / AFP
11 يونيو 2020

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لإظهار موقف إسلامي حازم والتحرك مع المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية.

وفي مقابلة مع قناة "NTV" المحلية التركية الخميس، قال جاوش أوغلو: "من جهة، علينا أن نُظهر موقفنا الحازم كأمة إسلامية، ومن جهة أخرى يجب أن نتحرك مع المجتمع الدولي".

وأشار الوزير التركي إلى ضرورة أن تؤدي منظمة التعاون الإسلامي المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الصدد، وأن تقوم بأعمال مع المجتمع الدولي ضد خطة الضم الإسرائيلية.

وشدّد على أن خطة إسرائيل ليست قضية منظمة التعاون الإسلامي والمسلمين فقط بل قضية العالم بأسره، ولذلك تقوم تركيا بتحريك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، الأعضاء في رباعية الشرق الأوسط.

وأكّد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤدي دوراً فعالاً للغاية في هذا الملف، وكذلك على روسيا أن تنخرط في الموضوع، وأن يكون بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تعاون.

وبيّن الوزير التركي أن إسرائيل يجب أن تواجه رسالة قوية من المجتمع الدولي بأن عملية الضم سيكون لها ردة فعل لأنها تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل الى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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