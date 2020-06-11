سياسة
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"بعيد عن الموضوعية".. أنقرة تنتقد تقرير "الحريات الدينية الدولية" لواشنطن
وصفت تركيا القسم المتعلق بها في تقرير الحريات الدينية الدولية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بـ"غير الموضوعي" لأنه "يتضمن مزاعم لا مصادر لها"، وقالت إنها تعزز التسامح والتفاهم المتبادل في البلاد.
"بعيد عن الموضوعية".. أنقرة تنتقد تقرير "الحريات الدينية الدولية" لواشنطن
أنقرة تنتقد تقرير الحريات الدينية الدولية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية  / AA
11 يونيو 2020

انتقدت تركيا القسم المتعلق بها في تقرير الحريات الدينية الدولية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنه "يتضمن مزاعم لا مصادر لها، وبعيدة عن الموضوعية".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الخميس، أن تقرير الحريات الدينية الدولية الخاص بالعام 2019، والذي نشرته الخارجية الأمريكية الأربعاء يحتوي مجدداً مزاعم لا مصادر لها، وادعاءات بعيدة عن الموضوعية.

وأكد أقصوي أن تركيا تدعم بخطوات ملموسة هدف حماية حرية الدين والعبادة والحفاظ عليها لجميع المواطنين دون تمييز، وأن جميع أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة في تركيا يعيشون في سلام وانسجام.

وأضاف أن تركيا خلال السنوات العشرين الماضية خطت خطوات مهمة لتطوير حقوق المواطنين غير المسلمين وحمايتها، ولتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل في البلاد.

وأشار إلى أنه كجزء من هدف دفع الديمقراطية إلى الأمام، تم تحقيق مكاسب كبيرة في التشريعات والإجراءات حتى يتمكن كل مواطن من التمتع بحقوق متساوية دون تمييز.

وذكر أقصوي أنهم مدهوشون من القضايا المذكورة حول متحفَي "آيا صوفيا" و "تشورا" التاريخيين في مدينة إسطنبول، مؤكداً أنهما ملكية تركية، ومسألة تتعلق بالشؤون الداخلية لتركيا، وأن أي قرار سيتخذ بحق هذه المعالم لا يمكن لأي دولة التدخل فيه.

وأكد أن جميع المعالم الثقافية والدينية في تركيا يتم حمايتها بطريقة تستحقها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحاول لفت انتباه الرأي العالمي إلى اتجاهات بعيدة عمَّا يحدث في أراضيها من معاداة للإسلام والسامية والعنصرية وكراهية الأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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