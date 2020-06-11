سياسة
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تركيا.. استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً
استأنفت تركيا الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى كل من ألمانيا وبريطانيا وهولندا، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب وباء فيروس كورونا.
تركيا.. استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً
استئناف الرحلات الجوية الخارجية من تركيا / AA
11 يونيو 2020

انطلقت الرحلات الجوية الخارجية من مطاري "إسطنبول" و "صبيحة غوكشن"، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي إطار سلسلة إجراءات العودة للحياة الطبيعية في تركيا، بعد النجاح في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، استؤنفت الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى كل من ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

وفي إطار التدابير الاحترازية جرت عمليات فحص المسافرين بكاميرات حرارية عند مدخل المطار، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران الحالي.

وسبق أن أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى 40 بلداً، اعتباراً من 10 يونيو/حزيران الحالي، والتي عُلقت منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وتواصل أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها، إذ سجلت البلاد 17 حالة وفاة فقط الأربعاء، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و746. كما شهدت شفاء 2241 مصاباً من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفاً و839.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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