سياسة
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السعودية ترفع أسعار البنزين وزيادة في الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة
رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين لشهر يونيو/حزيران الجاري بنسبة 34.3% لبنزين 91 أوكتان و31.7% لـ95 أوكتان، ومن جانب آخر، تبدأ الهيئة العامة للجمارك السعودية رفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة مبيعة في الأسواق.
السعودية ترفع أسعار البنزين وزيادة في الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة
يتزامن القرار مع ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعات حادة مع تفشي فيروس كورونا / AFP
11 يونيو 2020

رفعت شركة أرامكو السعودية، مزود النفط الرئيس في المملكة، أسعار البنزين لشهر يونيو/حزيران الجاري بنسبة 34.3% لبنزين 91 أوكتان و31.7% لـ95 أوكتان عن مايو/ أيار الماضي.

‏وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنه اعتباراً من الخميس (11 يونيو/حزيران الجاري) ستكون أسعار بنزين 91 أوكتان عند 0.90 ريال (0.24 دولار) لكل لتر، من 0.67 ريال (0.178 دولار)، في الأسواق السعودية.

في حين سترتفع أسعار بنزين 95 أوكتان إلى 1.08 ريال (0.29 دولار)، من 0.82 ريال (0.218) لكل لتر.

ويتزامن القرار مع ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعات حادة مع تفشي فيروس كورونا وتهاوي الطلب على الخام.

ومنذ مارس/آذار الماضي بدأت "أرامكو السعودية" تراجع أسعار البنزين شهرياً، بعد أن كانت تراجعها كل 3 أشهر.

ورفعت السعودية، أكبر مُصدر نفط في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته اعتباراً من مطلع 2018.

السعودية ترفع الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة

ومن جانب آخر تبدأ الهيئة العامة للجمارك السعودية، اعتباراً من الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة مبيعة في الأسواق المحلية.

ووفق وثيقة صادرة رسمياً عن الهيئة، تراوح الزيادة بين 0.5% و15% على سلة مختلفة من السلع بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن قرار رفع الرسوم الجمركية تم اتخاذه قبل تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف الخريف في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية الأربعاء، أن القرار سيعزز الصناعة المحلية.

ووفق الوثيقة سيتم رفع الرسوم الجمركية على أنواع من السيارات من 5% إلى 7%، كما سيتم رفع الرسوم على عدد من منتجات الألبان من 5% إلى 10% و15%.

وسترفع الهيئة رسوم عدد من اللحوم من 20% إلى 25%، وبعضها بين 0% و7%؛ وسيتم رفع الرسوم على بعض الخضراوات (بصل، جزر، خيار، كوسة، بامية) من 0% إلى 15%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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