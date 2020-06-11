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دعوات إسلامية ودولية للتصدي لمخطط الضمّ الإسرائيلي، ووزير الدفاع التركي يقول إن حفتر أداة بيد قوى أخرى وسينهزم إذا غاب عنه الدعم.

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دعوات إسلامية ودولية للتصدي لمخطط الضمّ الإسرائيلي

دعا اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل وقف تنفيذ خطط ضمّ الأراضي الفلسطينية. [TRT عربي]

جاء ذلك في قرار للمنظمة التي تضم 57 دولة عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي الافتراضي. وأشار القرار إلى أن مخطط الضم حال حدوثه سيكون "لاغياً وباطلاً، وإعلاناً إسرائيلياً رسمياً بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة وإنهاء للتسوية التفاوضية". [TRT عربي]

وطالب القرار اللجنة الرباعية بـ"عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام، وإلزام حكومة الاحتلال التوقف عن تنفيذ الضمّ والتوسع الاستيطاني، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة". [TRT عربي]

أنقرة: حفتر أداة بيد قوى أخرى وسينهزم إذا غاب عنه الدعم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن من المؤكد أن الجنرال الانقلابي في ليبيا خليفة حفتر سينهزم في حال غاب الدعم عنه. [TRT عربي]

وأوضح أقار في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا في ليبيا "بناءً على دعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً". [TRT عربي]

وأضاف أقار أن الوجود التركي في ليبيا يتمثل في "الوحدات الاستشارية والتدريبية"، مبيناً أن "الموازين انقلبت في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، عقب بدء تركيا فاعلياتها هناك". [TRT عربي]