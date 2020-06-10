سياسة
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مجدداً.. فلسطين ترفض تسلُّم مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار إسرائيلي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية رفضت للمرة الثانية تسلُّم مساعدات طبية أرسلتها دولة الإمارات عبر مطار إسرائيلي، وأشارت إلى أن الطائرة التي حطت في المطار الإسرائيلي مساء الثلاثاء، تحمل لأول مرة الشعار الرسمي للخطوط الجوية الإماراتية.
مجدداً.. فلسطين ترفض تسلُّم مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار إسرائيلي
فلسطين ترفض للمرة الثانية تسلم مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار إسرائيلي / Reuters
10 يونيو 2020

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية رفضت للمرة الثانية تسلم مساعدات طبية أرسلتها دولة الإمارات عبر مطار إسرائيلي.

جاء ذلك في خبر أوردته قناة "كان" الرسمية، غداة وصول طائرة إماراتية هي الثانية، إلى مطار ديفيد بن غوريون بتل أبيب، تحمل مساعدات للفلسطينين.

وكانت القناة ذاتها ذكرت مساء الثلاثاء أن الطائرة التي حطت في المطار الإسرائيلي تحمل لأول مرة شعار شركة طيران الاتحاد، وهي شركة الطيران الوطنية الإماراتية التي تمتلكها حكومة أبو ظبي.

وقبل نحو 3 أسابيع حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون، وعلى متنها مساعدات طبية قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين.

لكن السلطة الفلسطينية رفضت استقبال هذه المساعدات الطبية لغياب التنسيق معها.

وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة، علماً بأن الطائرة الأولى لم تكن تحمل أي شعار.

ورسمياً، لا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن تقارير عديدة كشفت عن اتصالات وعلاقات غير معلنة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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