تواصل أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها، إذ سجلت البلاد 17 حالة وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و746.

وأعلنت وزارة الصحة التركية في تحديثها إحصائيات الفيروس الأربعاء، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 173 ألفاً و36، بعد تسجيل 922 إصابة في آخر 24 ساعة.

كما سُجل شفاء 2241 مصاباً من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفاً و839.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا مليونين و451 ألفاً و700، بعد إجراء 36 ألفاً و521 اختباراً، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وما زال 631 مصاباً يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و280 مصاباً موصولين بأجهزة التنفس.

وعلّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على الإحصائيات الأخيرة عبر حسابه على تويتر، قائلاً إن "الإصابات الجديدة بكورونا تمثل 40% فقط من المتعافين".

وأضاف أن متوسط سن المصابين الجدد هو 36 عاماً، فيما بلغ متوسط سن المتوفين 71 عاماً.

ولفت إلى أن الاعتقاد بفكرة تراجع تأثير الفيروس "خطيرة"، وأن الاستمرار في اتباع التدابير يُعَدّ أمراً "طبيعياً".