"أمين عامّ الجامعة لا يمكنه أن يغيّر موقف المنظمة المُعترِف بشرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية من تلقاء نفسه دون أن تقرر غالبية الدول الأعضاء ذلك"، هكذا ردّ الأمين العامّ المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، على سؤال طرحه عليه الإعلامي المصري نشأت الديهي حول ما إذا كان من الممكن أن تعترف المنظمة بمليشيات خليفة حفتر وداعميه ممثلين لليبيا بدلاً من الحكومة المعترَف بها من مختلف أطراف المجتمع الدولي.

تلك التصريحات تزامنت مع مواصلة قوات الحكومة الليبية تكبيد مليشيات حفتر هزائم متتالية في الغرب الليبي، مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق مبادرة تتضمن وقفاً لإطلاق النار والعمليات القتالية اعتباراً من الاثنين، ودخول مفاوضات في جنيف وتشكيل مجلس رئاسي منتخَب وحلّ الفصائل المسلحة وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، في ما رآه محللون محاولة لإنقاذ حليفه حفتر الذي كان يقف إلى جواره لحظة إعلان المبادرة من القاهرة.

محاولة لتأجيل الانهيار

في الوقت الذي تتوالى فيه الهزائم التي يوقِعها الجيش الليبي بمليشيات حفتر في الشرق الليبي، أعلن السيسي عن مبادرة للحل تتضمن وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تشارك فيها الأطراف المتصارعة في ليبيا.

ووفقاً لمحللين ومتابعين للشأن الليبي، لم تكن المبادرة المصرية سوى محاولة لإنقاذ حفتر ومليشياته التي تواصل هجوماً متعثراً منذ أبريل/نيسان 2019، على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

في هذا السياق أكّد المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة الليبية أشرف الشح "أهمية التوصل إلى حلول سياسية"، مستدركاً بأن ذلك يجب أن يحدث "دون مشاركة الأطراف التي قتلت وانقلبت وشاركت في العدوان وكان لها نصيب في دماء الأبرياء".

واعتبر الشح في كلمة له خلال ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "التطورات الميدانية في الغرب الليبي وفرص التسوية السياسية" الأحد، أن "الحل يكون عبر تشارك الليبيين في رسم خارطة طريق للعودة إلى المسار الديمقراطي والمسار الدستوري، وللمحافظة على مكتسبات ثورة فبراير/شباط 2011" التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

وتمنى السياسي الليبي "أن لا يسقط سياسيون محسوبون على الحكومة في مبادرات سياسية تعيد ليبيا إلى ما قبل 4 أبريل/نيسان 2019، فيعودون إلى نفس المسارات التي أدت إلى قتل أكثر من 1600 شابّ ليبي خلال سنة وشهرين".ورأى أن "المبادرة التي قدمها (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي ليست إلا محاولة لتأجيل الانهيار (العسكري للمليشيات)، وكسب الوقت حتى لا يفقدوا المشروع بشكل كامل".الدور التركي وتغيير الموازينوخلال الندوة ذاتها قال المحلل السياسي محمد بوصير، إن "الدور التركي في ليبيا غيّر الميزان الاستراتيجي، وأضعف السيادة الجوية لمليشيات حفتر، ثم أصبح التفوق الجوي لصالح الحكومة الليبية".وأضاف بوصير أن "التدخل التركي جاء بعد التشاور مع الولايات المتحدة، في مسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بعد أن فشلت الدول الأوروبية في ذلك، لا سيما بعد الدعم الخارجي لقوات حفتر من المرتزقة وفرنسا العضو في حلف الناتو".وتابع: "أصبح التدخل التركي في ليبيا مشروعاً وطنياً تركياً، ولم يعد عبارة عن خطة مخابرات كما فعلت مصر والإمارات وفرنسا"، وجميعها دول متهمة بدعم حفتر في مواجهة الحكومة المعترف بها دولياً.ولفت بوصير إلى أن "إرسال الطائرات الروسية (الداعمة لحفتر) إلى ليبيا لتكون على بعد نصف ساعة من قيادة الناتو في جنوب نابولي، أدّى إلى تحرك الأمريكيين".

وجود شرعي

في هذا السياق أكّد حسام زكي في البرنامج الذي يُقدّمه الديهي على قناة TeN المصرية، شرعية الوجود التركي في ليبيا، موضحاً في إجابته عن سؤال الإعلامي المحسوب على النظام المصري، أن "الجانب التركي دخل إلى الأراضي الليبية بناءً على اتفاق أُبرِم مع الحكومة الشرعية هناك"، وبالتالي لا يمكن اعتباره احتلالاً.

وكان حفتر قال السبت، وهو يقف بجانب الرئيس المصري بعد إعلان مبادرته: "نأمل من فخامتكم (السيسي) العمل على بذل جهود أكثر فاعلية وعاجلة لإلزام تركيا التوقف التامّ عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاؤوا منها"، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري رئيس البرلمان أكّد أن الليبيين ليسوا بحاجة إلى مبادرات جديدة، ورفض محاولة حفتر العودة إلى المفاوضات بعد الهزائم العسكرية التي مُنيت بها مليشياته.

في سياقٍ متصل لفت المسؤول بالجامعة العربية إلى أنه "حتى الآن لم نرصد أي محاولات أو جهود تبذلها الدول الأعضاء" لسحب اعترافها بحكومة الوفاق ممثلاً شرعياً لليبيا.

وتابع: "قرارات الجامعة العربية تُلزم الأمين العامّ الاعتراف بحكومة الوفاق حكومةً شرعيةً تمثّل الدولة الليبية، كما أن حكومة الوفاق لا تمثّل ليبيا في الجامعة العربية فقط، بل تمثّلها أيضاً في الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة".

الجانب التركي دخل إلى الأراضي الليبية بناءً على اتفاق أُبرِم مع الحكومة الشرعية هناك - حسام زكي - الأمين العام المساعد للجامعة العربية

وتمكّنت قوات الحكومة الليبية في الأسابيع الأخيرة، من طرد مليشيات حفتر من العاصمة طرابلس وجميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، كما حررت الجمعة مدينتي ترهونة وبني وليد، وباتت على بعد كليومترات من مدينة سرت.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فشل في السيطرة على العاصمة مقر الحكومة الشرعية بليبيا.