قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن من المؤكد أن الجنرال الانقلابي في ليبيا خليفة حفتر، سينهزم في حال غاب الدعم عنه.

وأوضح أقار في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا في ليبيا "بناءً على دعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً".

وأضاف أقار أن الوجود التركي في ليبيا يتمثل في "الوحدات الاستشارية والتدريبية"، مبيناً أن "الموازين انقلبت في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، عقب بدء تركيا فاعلياتها هناك".

ورداً على سؤال حول الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض البلدان العربية والأوروبية، قال أقار إن فاعليات هذه الدول في ليبيا عبارة عن "مبادرات لكسب مزيد من الوقت".

وتابع: "حفتر ليس قوة مستقلة في ليبيا، هو أداة بيد قوى أخرى، ومن المؤكد أنه سينهزم في حال غاب عنه الدعم، حتى إن أنباء بحاجة إلى تأكيد تشير إلى أن حفترفي بلد آخر حالياً".

وفي الساعات القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن وجود حفتر في مصر "تحت الإقامة الجبرية"، في حين نسبت وسائل إعلام إلى سفارة فنزويلا في واشنطن أن "حفتر حالياً في فنزويلا".

وأكّد الوزير أن تركيا تبذل جهوداً مضاعفة لإحلال السلام في عموم ليبيا، مشيراً إلى أن حكومة فائز السراج محقة في فاعلياتها، وأن المحق "سينتصر عاجلاً أم آجلاً".

وحول الوجود الروسي في ليبيا قال الوزير التركي: "روسيا فنّدت على الصعيد الرسمي الأنباء التي تتحدث عن وجود قواتها في ليبيا، وأنقرة تفضل بناء حوار مع موسكو حول ليبيا على غرار الحوار الدائر بين العاصمتين بشأن سوريا، من أجل حل المشكلات القائمة".

وأعرب عن ثقته بأن الحوار التركي-الروسي حول ليبيا "سينعكس إيجاباً على مستقبل هذا البلد"، لافتاً إلى أن الحوار بين البلدين يجري حالياً على المستويات كافة.

وعن استياء مصر وإسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية من فاعليات تركيا بشرق المتوسط واتفاق ترسيم مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وليبيا، وصف أكار ردود أفعال هذه الدول بـ"العاطفية"، مبيناً أن الفاعليات التركية مطابقة تماماً للقوانين الدولية.

وأكّد أن التهديدات التي تطلقها تلك الدول لن تؤثر في سير الفاعليات التركية في شرق المتوسط وليبيا.