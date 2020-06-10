كشف تقرير صدر الأربعاء، أن مفتشاً عاماً بالخارجية الأمريكية عزله الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي، قال للمشرعين إن وزير الخارجية مايك بومبيو رفض حضور مقابلة، في إطار تحقيق يجريه مكتبه، بشأن قرار إعلان "حالة طوارئ وطنية" من أجل تبرير مبيعات سلاح للسعودية.

وأُقيل المفتش العامّ ستيف لينيك من منصبه يوم 15 مايو/أيار الماضي ليصبح الأحدث على قائمة مسؤولين عزلهم ترمب من جهات رقابية حكومية.

وفتح الديمقراطيون تحقيقاً يوم الثالث من يونيو/حزيران، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع لينيك.

وقال لينيك في المقابلة إن بومبيو وافق فقط على تقديم بيان مكتوب في حين كان مكتب لينيك يحقق في المبيعات، وقالت وزارة الخارجية إن التحقيق خارج نطاق اختصاص لينيك.

وأوضح لينيك أنه أبلغ بومبيو أن "مراجعة تنفيذ السياسات من اختصاص المكتب" طبقاً للقانون الصادر عام 1980.

وكان لينيك، لدى فصله، يحقق في قرار ترمب إعلان حالة طوارئ وطنية العام الماضي من أجل بيع أسلحة للسعودية رغم اعتراضات الكونغرس.

وفي مايو/أيار 2019، أعلنت إدارة الرئيس ترمب حالة الطوارئ، لتجاوز الكونغرس وتسريع مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لدول مختلفة، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى "الحاجة إلى ردع (النفوذ الخبيث) لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وقال بومبيو في بيان في ذلك الوقت، إن مبيعات الأسلحة التي تقدر قيمتها بـ8.1 مليار دولار "ستدعم حلفاءنا وتعزّز استقرار الشرق الأوسط وتساعد هذه الدول على الردع والدفاع عن نفسها ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وقوبلت خطوة الإدارة الأمريكية بإدانة من الحزبين، إذ انتقد المشرعون الخطوة، وشككوا في مزاعم الإدارة في حالة الطوارئ، كما أثارت الجدل حول سجلّ السعودية في مجال حقوق الإنسان وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.