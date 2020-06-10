لا تزال معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا تسجل تصاعداً كبيراً حول العالم، وفي عدد من الدول العربية، مما دفع عدداً منها إلى إعادة فرض الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.

ففي العراق أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل 34 وفاة بكورونا، في أعلى معدل منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد في فبراير/شباط الماضي، وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ألف و146 إصابة بالفيروس إلى جانب 34 وفاة".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفاً و414، توُفي منهم 426، وتعافى 6 آلاف و214.

وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل بدءاً من أواخر مايو/أيار الماضي، ويسري حتى الأحد 14 يونيو/حزيران الجاري، بعد تزايد وتيرة الإصابات مؤخراً.

كما قرر برلمان إقليم شمالي العراق الأربعاء، تمديد تعليق جلساته أسبوعين آخرين، خشية تفشِّي فيروس كورونا.

إصابات متصاعدة في الخليج

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء تسجيل 36 وفاة، و3 آلاف و717 إصابة بالفيروس، في حصيلة إصابات قياسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفاً و288، منها 819 وفاة، و77 ألفاً و954 حالة تعافٍ.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، وألف و716 إصابة بكورونا، وألف و844 حالة تعافٍ.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 73 ألفاً و595، بينها 66 وفاة، و49 ألفاً و413 حالة تعافٍ.

أما في الكويت، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و683 إصابة بالفيروس، وتعافي ألف و126 مريضاً.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 33 ألفاً و823، منها 275 وفاة، و23 ألفاً و288 حالة تعافٍ.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة بكورونا، فيما لم تُشِرْ إلى حالات التعافي، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و388، منها 30 وفاة، و832 حالة تعافٍ.

أما في تونس، فلم تُسجَّل لليوم السابع على التوالي أي إصابة بالفيروس، ليستقرّ العدد الإجمالي للمصابين عند 1087. وحسب بيان لوزارة الصحة، سجلت البلاد إجمالاً 983 حالة تعافٍ من كورونا، فيما استقرت الوفيات عند 49.