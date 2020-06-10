سياسة
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مسؤول يمني: الإمارات تدعم مجموعات لتنفيذ تفجيرات متكررة لأنبوب نفط شبوة
اتهم مسؤول أمني يمني الإمارات بالوقوف وراء التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط الخام بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. وتشهد محافظة شبوة منذ سيطرة القوات الحكومية عليها هجمات ضد دوريات ومواقع نفطية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة مدعومة إماراتياً.
مسؤول يمني: الإمارات تدعم مجموعات لتنفيذ تفجيرات متكررة لأنبوب نفط شبوة
مسؤول يمني يتهم الإمارات بالوقوف وراء التفجيرات المتكررة لأنابيب النفط / AA
10 يونيو 2020

اتهم مسؤول أمني يمني الأربعاء، الإمارات بالوقوف وراء التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط الخام بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية ومواقع نفطية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول البحث الجنائي في شبوة عبد الله العياشي، قوله إن "الإمارات تدعم مجموعات لتنفيذ عمليات تفجير متكررة لأنبوب النفط" بالمحافظة.

وكشف أن عناصر من قوات "النخبة الشبوانية" المدعومة إماراتياً، ألقت السلطات القبض عليها في وقت سابق، اعترفت بالتفجير المتكرر لأنبوب النفط، في محاضر رسمية في أثناء التحقيق معها.

وأعلنت سلطات شبوة في مايو/أيار الماضي، قائمة تضم 100 شخص معظمهم من "المجلس الانتقالي" و"النخبة الشبوانية"، قالت إنهم "مطلوبون لها"، على خلفية هجمات وأعمال فوضى، وفق تعميم رسمي.

ورفضت شبوة، أواخر أبريل/نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكماً ذاتياً".

ويوجّه مسؤولون يمنيون من حين إلى آخر، اتهامات إلى الإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، بخاصة محافظات أرخبيل سقطرى وشبوة (جنوب) وتعز (جنوب غرب).

وللعام السادس يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفّذ تحالف بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين.

فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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