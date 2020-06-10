سياسة
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قناة ليبية تنشر تسريبات صوتية تفضح دور الإمارات في دعم هجوم حفتر على طرابلس
نشرت قناة ليبية محلية تسريبات لاتصالات بين سفير ليبيا السابق في الإمارات وقائد إحدى مليشيات حفتر في ترهونة، تكشف دور أبو ظبي في دعم هجوم الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
قناة ليبية تنشر تسريبات صوتية تفضح دور الإمارات في دعم هجوم حفتر على طرابلس
يشير عارف علي النايض في التسجيل إلى اجتماعات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية إماراتية بهدف تشكيل حكومة جديدة / AFP
10 يونيو 2020

نشرت قناة "فبراير" الليبية المحلية تسجيلات صوتية ومحادثة واتساب مسربة لاتصالات بين سفير ليبيا السابق في الإمارات، عارف علي النايض، وقائد إحدى مليشيات حفتر في ترهونة يدعى محمد الكاني، تكشف دور أبو ظبي في دعم هجوم الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

ويشير النايض في التسجيل إلى اجتماعات عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية إماراتية بهدف تشكيل حكومة جديدة، في الفترة التي سبقت وصول الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بقيادة فايز السراج.

وتطرق الدبلوماسي السابق الذي تربطه علاقات وثيقة بأبو ظبي، إلى مخاوفهم من دعوات الحوار السياسي، والاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة في جنيف، بدعوى وجود شخصيات إسلامية فيه.

ويوجه النايض الكاني بتنظيم مظاهرات بأعداد كبيرة في ترهونة ضد ما أسماه "التدخل التركي" والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق الوطني، ويشير عليه بضرورة توجيه خطباء الجمعة في هذا الصدد.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، تمكنت قوات الحكومة الليبية، من طرد مليشيات حفتر من العاصمة طرابلس وكافة مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، كما حررت مدينة ترهونة ثم بني وليد، الجمعة الماضية، وباتت على بعد كليومترات من مدينة سرت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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