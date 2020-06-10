سياسة
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هيومن رايتس: كورونا ينتشر بثلاثة سجون إماراتية وسط ظروف غير صحية
أفاد أهالي معتقلين في سجون إماراتية بإصابة عدد من أبنائهم بفيروس كورونا، ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى السماح لمراقبين دوليين مستقلين بتفتيش السجون.
هيومن رايتس: كورونا ينتشر بثلاثة سجون إماراتية وسط ظروف غير صحية
إصابة  مواطنين موجودين في السجون الإماراتية بفيروس كورونا / AA
10 يونيو 2020

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، عبر بيان لها مدعوم بشهادات لأسر سجناء بالإمارات، إلى اتخاذ إجراءات لحماية السجناء، وسط إفادات عن تفشي فيروس "كورونا" في 3 مراكز احتجاز.

وقال البيان: "ينبغي على سلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في البلاد".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، شهادات وإفادات من أسر المحتجزين (لم تسمهم خشية الملاحقات الأمنية) في سجون "الوثبة"، قرب أبو ظبي، و"العوير المركزي"، ومركز احتجاز "البرشاء الجديد" في دبي.

واشتكى أسر المحتجين إجمالاً من "اكتظاظ السجناء، وعدم تقديم الرعاية الصحية، وعدم فرض إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، وعدم توفير أدوات الوقاية كالمعقمات والكمامات والقفازات".

وأكد عدد من أسر المحتجزين لـ"هيومن رايتس" أن السجناء في هذه المراكز ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا أو ثبتت إصابتهم.

وأوضح مايكل بيغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، أن "الاكتظاظ، وانعدام الظروف الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية، ليست أموراً جديدة في مراكز الاحتجاز الإماراتية سيئة السمعة".

وتابع: "لكن وباء كورونا المستمر يمثل تهديداً إضافياً خطيراً للسجناء. أفضل طريقة أمام السلطات الإماراتية لتهدئة مخاوف أُسر السجناء هي السماح بالتفتيش من قبل مراقبين دوليين مستقلين".

ينبغي أن تكون السلطات الإماراتية صريحة بشأن ما يجري داخل سجونها، وأن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع؛ ما قد يعرّض حياة السجناء لخطر شديد

- نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش - مايكل بَيْغ

ودعت "رايتس ووتش"، السلطات الإماراتية إلى تمكين السجناء من تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الظروف العقابية كالحبس الانفرادي، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية، وفق البيان ذاته.

ولم تعلق السلطات الإماراتية على بيان "هيومن رايتس".

وعادة ما تواجه الإمارات انتقادات دولية بشأن توقيف معارضين سياسيين وتقييد حرية التعبير، غير أن السلطات تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الإمارات إجمالاً 39 ألفاً و904 إصابات بكورونا؛ بينها 283 وفاة، و22 ألفاً و740 حالة تعاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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