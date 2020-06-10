سياسة
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الالتزام بالكمامات على نطاق واسع قد يحُول دون موجات ثانية لكورونا
نصحت دراسة بريطانية حديثة بأن الالتزام باستخدام كمامة الوجه قد يقلص الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.
الالتزام بالكمامات على نطاق واسع قد يحُول دون موجات ثانية لكورونا
دراسة تفيد بأن الالتزام باستخدام الكمامة قد يحول دون موجات ثانية لفيروس كورونا / Reuters
10 يونيو 2020

أفادت دراسة بريطانية نشرت الأربعاء بأن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء ويمكن أن يحُول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.

ويشير البحث الذي قام به علماء من جامعتي كمبريدج وجرينتش في بريطانيا إلى أن إجراءات العزل وحدها لن تحُول دون ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا الذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد، لكن الكمامات بما في ذلك حتى المصنوعة في المنزل يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كاف من الناس في الأماكن العامة.

وقال ريتشارد ستوت الذي شارك في قيادة الدراسة في جامعة كمبريدج "تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات".

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن استخدام الكمامات على نطاق واسع مقروناً بالتباعد الاجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون "وسيلة مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية" قبل فترة طويلة من توافر لقاح فعال.

ونشرت نتائج الدراسة مجلة "أعمال الجمعية الملكية" العلمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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