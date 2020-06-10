سياسة
3 دقيقة قراءة
أمين عام "رابطة العالم الإسلامي" السعودي يشارك في مؤتمر داعم لإسرائيل
تنظم اللجنة اليهودية الأمريكية منتدى افتراضياً داعماً لإسرائيل، يشارك فيه أمين عام "رابطة العالم الإسلامي"، محمد بن عبد الكريم العيسى، إلى جانب رئيس الوزراء بالتناوب ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وآخرون.
أمين عام "رابطة العالم الإسلامي" السعودي يشارك في مؤتمر داعم لإسرائيل
المؤتمر يناقش سعي إسرائيل إلى السلام والأمن، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي
10 يونيو 2020

يشارك أمين عام "رابطة العالم الإسلامي"، السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، في منتدى افتراضي داعم لإسرائيل، تنظمه "اللجنة اليهودية الأمريكية" AJC التي تعمل لمناصرة قضايا اليهود ودعم إسرائيل حول العالم.

ويستمر الحدث الذي سيبث على الإنترنت خمسة أيام، من 14 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري، وسيضم جلسة افتتاحية، ومحادثات مع عدد من قادة العالم، ويشارك فيه إلى جانب العيسى، رئيس الوزراء بالتناوب ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الحكومة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وغيرهم.

وحسب أجندة المنتدى الذي كان يفترض أن يعقد في برلين قبل أزمة كورونا، ستتم مناقشة "القضايا التي تواجه الشعب اليهودي حول العالم"، بما في ذلك "ظهور معاداة السامية وأشكال الكراهية الأخرى في عصر كورونا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وسعي إسرائيل إلى السلام والأمن، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي".

وتعد "اللجنة اليهودية الأمريكية" بمثابة لوبي مناصر لليهود وإسرائيل، وتعمل في الولايات المتحدة وحول العالم منذ 1906، وتعرف نفسها على أنها قادرة على الوصول والتأثير في آراء المسؤولين الأمريكين والدبلوماسيين وقادة العالم، بغية تغيير "السياسات فيما يخص محاربة معاداة السامية والتطرف، والدفاع عن مكانة إسرائيل في العالم".

وسبق للعيسى الذي يرأس "رابطة العالم الإسلامي" التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها، والذي كان وزيراً سابقاً للعدل في السعودية أن شارك مع هذا اللوبي في نشاط أقيم في بولندا وزار برفقة شخصيات مسلمة "معسكر أوشفيتس" في يناير/كانون الثاني 2020، كما سبق وقام بزيارة متحف لتخليد ذكرى المحرقة في العاصمة الأمريكية واشنطن في مايو/أيار 2018.

وعُيّن العيسى أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي، ورئيساً للهيئة العالميّة للعلماء المسلمين، وعضواً في هيئة كبار العلماء في السعودية عام 2016، وسبق أن شغل مناصب في رئاسة ديوان المظالم السعودي في 2007، ووزيراً للعدل في 2009، ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ثم مستشاراً في الديوان الملكي انطلاقاً من 2012.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us