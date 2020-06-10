يشارك أمين عام "رابطة العالم الإسلامي"، السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، في منتدى افتراضي داعم لإسرائيل، تنظمه "اللجنة اليهودية الأمريكية" AJC التي تعمل لمناصرة قضايا اليهود ودعم إسرائيل حول العالم.

ويستمر الحدث الذي سيبث على الإنترنت خمسة أيام، من 14 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري، وسيضم جلسة افتتاحية، ومحادثات مع عدد من قادة العالم، ويشارك فيه إلى جانب العيسى، رئيس الوزراء بالتناوب ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الحكومة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وغيرهم.

وحسب أجندة المنتدى الذي كان يفترض أن يعقد في برلين قبل أزمة كورونا، ستتم مناقشة "القضايا التي تواجه الشعب اليهودي حول العالم"، بما في ذلك "ظهور معاداة السامية وأشكال الكراهية الأخرى في عصر كورونا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وسعي إسرائيل إلى السلام والأمن، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي".

وتعد "اللجنة اليهودية الأمريكية" بمثابة لوبي مناصر لليهود وإسرائيل، وتعمل في الولايات المتحدة وحول العالم منذ 1906، وتعرف نفسها على أنها قادرة على الوصول والتأثير في آراء المسؤولين الأمريكين والدبلوماسيين وقادة العالم، بغية تغيير "السياسات فيما يخص محاربة معاداة السامية والتطرف، والدفاع عن مكانة إسرائيل في العالم".

وسبق للعيسى الذي يرأس "رابطة العالم الإسلامي" التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها، والذي كان وزيراً سابقاً للعدل في السعودية أن شارك مع هذا اللوبي في نشاط أقيم في بولندا وزار برفقة شخصيات مسلمة "معسكر أوشفيتس" في يناير/كانون الثاني 2020، كما سبق وقام بزيارة متحف لتخليد ذكرى المحرقة في العاصمة الأمريكية واشنطن في مايو/أيار 2018.

وعُيّن العيسى أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي، ورئيساً للهيئة العالميّة للعلماء المسلمين، وعضواً في هيئة كبار العلماء في السعودية عام 2016، وسبق أن شغل مناصب في رئاسة ديوان المظالم السعودي في 2007، ووزيراً للعدل في 2009، ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ثم مستشاراً في الديوان الملكي انطلاقاً من 2012.