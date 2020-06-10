أعلن الجيش الليبي، فجر الأربعاء، استهداف تمركز لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في سرت، وتوجيه نداء أخير لمشايخ المدينة "لتجنيبها ويلات الحرب".

وقال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو، في تصريحات نشرتها صفحة عملية "بركان الغضب" على فيسبوك: "استهدفت قواتنا البطلة جواً قبل قليل مراكز لمليشيا حفتر الإرهابية والمرتزقة داخل مدينة سرت".

وأضاف: "قواتنا البطلة مستمرة في تنفيذ التعليمات بالضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في سرت وفقاً لخطة غرفة العمليات".

ولفت قنونو إلى أنه "منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب".

وتابع: "اليوم نرسل النداء الأخير٫ فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت".

واستطرد: "نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

في السياق ذاته، رصدت وسائل إعلام ليبية، الأربعاء، نزوح عشرات العائلات من منطقة غرب مدينة سرت؛ جراء قصف عشوائي متواصل تنفذه مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وبثت فضائية "فبراير" الخاصة، مقطعاً مصوراً يظهر عشرات الأسر وبين أفرادها أطفال، أثناء نزوحهم خارج منطقة "وادي جارف" غرب سرت.

وقالت إن "هذا النزوح يأتي على خلفية مواصلة مليشيا حفتر الإرهابية القصف العشوائي لليوم الثاني على وادي جارف"، دون أن تذكر المنطقة التي نزحت إليها تلك الأسر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الليبي استهداف مراكز لمليشيا حفتر والمرتزقة داخل مدينة سرت.

وقال متحدث الجيش محمد قنونو، عبر حساب عملية "بركان الغضب" على فيسبوك، إن "القوات تواصل تنفيذ تعليمات بالضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في سرت".

وتابع: "منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت، لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب. اليوم نرسل النداء الأخير. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت".

وفي الآونة الأخيرة، كبد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، ودحرها من العاصمة ومدن الساحل الغربي كافة وصولاً إلى الحدود مع تونس.

كما حرر الجيش الليبي مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة، وبات على أبواب مدينة سرت، أحد معاقل مليشيا حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية.