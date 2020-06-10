سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 10 يونيو/حزيران 2020
أردوغان: سنواصل دعم أحفاد عمر المختار في ليبيا ولن نقف مع الانقلابيين / AA
10 يونيو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده ستواصل دعم أحفاد عمر المختار في ليبيا "ولن نقف مع الانقلابيين". ورئاسة الشوؤن الدينية في تركيا تقول إن وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال "قبيح".

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أردوغان:سنواصل دعم أحفاد عمر المختار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "أحفاد عمر المختار" في ليبيا يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وإن تركيا ستواصل دعم نضالهم. [

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وقال أردوغان في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الثلاثاء: "سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين، لا الانقلابيين والإمبرياليين". [TRT عربي]

وشدّد على أن "تركيا ستزيل آفة الإرهاب بالكامل قريباً جداً بدعم من أشقائنا في المنطقة"، مضيفاً: "سنواصل إحباط عشاق الانقلاب والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضاً". [الأناضول]

الشؤون الدينية التركية: وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال "قبيح"

قال رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش الثلاثاء: إن "وصف دار الإفتاء المصرية فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني مؤسف وقبيح ومخالف للمعتقدات والأخلاق الإسلامية والحقائق التاريخية". [TRT عربي]

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية، استنكر أرباش الوصف المصري، مؤكداً أن فتح القسطنطينية هو "نتيجة صراع من أجل الحرية والعدالة والرحمة". [TRT عربي]

وأضاف أن الفتح "يعبّر عن المثالية والأخلاق العظيمة في الفكر الإسلامي، وغزو إسطنبول، وهو فتح سعيد، كان من نصيب السلطان محمد الفاتح وتنبأ به نبينا الحبيب الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حديثه الشريف". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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