سياسة
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تركيا.. 18 وفاة فقط بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
واصلت وفيات فيروس كورونا تراجعها في تركيا الثلاثاء، مع تسجيل 18 حالة جديدة فقط في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس في تركيا إلى 144 ألفاً و598.
تركيا.. 18 وفاة فقط بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
وفيات فيروس كورونا تواصل تراجعها في تركيا / Reuters
9 يونيو 2020

واصلت وفيات فيروس كورونا تراجعها في تركيا الثلاثاء، مع تسجيل 18 حالة جديدة فقط في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر أحدث الأرقام بشأن كورونا.

وأظهرت معطيات الوزارة تسجيل 18 وفاة فقط، ليصل الإجمالي إلى 4 آلاف و729.

والاثنين سجلت تركيا 19 وفاة بكورونا، والأحد 23، والسبت 21.

وجرى تسجيل 993 إصابة بكورونا الثلاثاء، رفعت الحصيلة إلى 172 ألفاً و114.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا إلى 144 ألفاً و598 بعد شفاء 3218 مصاباً.

وتعليقاً على الأرقام، قال قوجه إن الإصابات الجديدة في آخر 24 ساعة، تعادل ثلث عدد الحالات التي شُفيت خلال نفس الفترة.

ولفت الوزير إلى أنه لا دليل علمياً على تراجع تأثير الفيروس، مشدداً على ضرورة مواصلة التزام تدابير الوقاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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