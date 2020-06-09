قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "أحفاد عمر المختار" في ليبيا، يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وإن تركيا ستواصل دعم نضالهم.

وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الرئاسية الثلاثاء: "سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين، لا الانقلابيين والإمبرياليين".

وأضاف: "سنواصل إحباط عشاق الانقلابات والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضاً".

وشدّد على أن "تركيا ستزيل آفة الإرهاب بالكامل قريباً جداً بدعم من أشقائنا في المنطقة"، مضيفاً: "سنواصل إحباط عشاق الانقلاب والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضاً".

وفي سياق آخر أعلن الرئيس التركي رفع مزيد من القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكّد أردوغان ضرورة أن يعتاد المواطنون "الوضع الجديد" الذي سيستمرّ لفترة من الوقت، وشدّد على ضرورة التزام ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وقواعد النظافة إلى حين زوال جائحة كورونا نهائياً.

وأوضح أنه "أُزيلت قيود التجول عن الفئة العمرية تحت 18 عاماً، بشرط مرافقة الوالدين".

كما أعلن "السماح للمواطنين في سن 65 عاماً فأكثر بالتجول يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً".

وأوضح أن "موعد إغلاق المطاعم والمقاهي سيكون في الساعة 12 ليلاً بدلاً من 10 مساء".

كما لفت إلى أن "دور السينما والمسارح والمعارض ستبدأ أنشطتها من مطلع يوليو/تموز المقبل شريطة التزام القواعد المعلنة".

وأشار إلى أن "قاعات عقد الزواج ستفتح أبوابها في 15 يونيو/حزيران، وصالات الأعراس في 1 يوليو/تموز، ضمن قواعد محددة".