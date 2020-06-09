سياسة
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وزير الخارجية التركي: قدمنا مساعدات طبية لـ125 بلداً
كشف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن تركيا لبّت حتى اليوم طلبات 125 بلداً للحصول على مساعدات طبية في إطار مكافحة فيروس كورونا، وأكد الوزير أن تركيا تحركت مبكراً في ما يخصّ تقديم المساعدات للآخرين.
وزير الخارجية التركي: قدمنا مساعدات طبية لـ125 بلداً
وزير الخارجية التركي يعلن أن بلاده قدمت مساعدات طبية لـ125 بلداً / AA
9 يونيو 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا لبّت حتى اليوم طلبات 125 بلداً للحصول على مساعدات طبية في إطار مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر نظمه "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثلاثاء، حمل عنوان "أوضاع اللاجئين والمهجرين خلال انتشار الوباء: الحاجة إلى تعاون دولي"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس".

وأوضح جاوش أوغلو أن وباء كورونا أثر في الجميع بتركيا دون استثناء، مشيراً إلى أن الجميع أدرك مجدداً أهمية التعاون الدولي الفعال في مواجهة الأزمات العالمية.

وأكد أن تركيا تحركت مبكراً في ما يخص تقديم المساعدات للآخرين، قائلاً: "حتى الآن لبينا طلبات 125 بلداً للحصول على مساعدات، ولا تزال أنشطتنا متواصلة لتقديمها".

كما شدّد الوزير التركي على أهمية حماية اللاجئين والمهجرين الذين يُعتبرون أكثر فئة هشة أمام الأزمات، مبيناً أن الوباء خلق مصاعب جديدة للمهجرين.

ولفت إلى أهمية تقديم الدعم في هذه الفترة للدول التي تحتضن اللاجئين، معرباً عن ثقته بأن نظراءه في الأردن ولبنان والعراق وباكستان التي تُعتبر من أكثر الدول احتضاناً للاجئين متفقون معه بهذا الخصوص.

وأكّد أهمية دعم المجتمع الدولي لعودة المهجرين الطوعية والآمنة إلى منازلهم، معرباً عن ترحيبه بالعمل مع الأردن ولبنان والعراق في ما يخص عودة السوريين.

وشارك في المؤتمر أيضاً وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي، ولبنان ناصيف حتّي، وباكستان شاه محمود قريشي، إضافة إلى مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية يلفا جوهانسون.

كما شارك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، علاوة على وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل، ونائب مدير منظمة الصحة الدولية سوزانا جيكوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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