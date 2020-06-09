توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تسجل شركات الطيران حول العالم صافي خسائر بقيمة 84.3 مليار دولار خلال 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال "إياتا" الثلاثاء في تقرير حول توقعاته لصناعة النقل الجوي، إن هامش الربح الصافي للشركات سيكون عند سالب 20.1 بالمئة، فيما ستنخفض الإيرادات بنسبة 50 بالمئة، لتصل إلى 419 مليار دولار.

وكانت إيرادات شركات الطيران العالمية سجلت 838 مليار دولار في 2019.

وتوقع الاتحاد أن تنخفض الخسائر إلى 15.8 مليار دولار في 2021، مع ارتفاع الإيرادات إلى 598 مليار دولار.

وحسب التقرير "سيكون 2020 أسوأ عام مالياً في تاريخ صناعة الطيران، في المتوسط سيضيف كل يوم من هذا العام 230 مليون دولار إلى خسائر الصناعة".

وأشار التقرير إلى أن مفتاح الانتعاش للقطاع -بشرط عدم حدوث موجة تفشٍّ ثانية من الفيروس- يكمن في إعادة فتح حركة الطيران مع تنفيذ التدابير المتفق عليها مع منظمة الطيران المدني الدولية، للحفاظ على الركاب وأفراد الطاقم في أمان.

وتبخر طلب الركاب مع إغلاق الحدود الدولية لمنع انتشار كورونا، وهذا أكبر محرك لخسائر الصناعة، بعد تراجع الطلب على السفر الجوي بنسبة 95 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان الماضي، حسب التقرير.

وتوقع "إياتا" أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار راكب تقريباً، بما يعادل تقريباً مستويات عام 2006.

وحتى ظهر الثلاثاء ارتفعت أعداد المصابين بكورونا عالمياً إلى 7 ملايين و237 ألفاً و783، فضلاً عن 409 آلاف و623 وفاة، فيما تجاوزت حالات التعافي 3.5 مليون.