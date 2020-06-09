لا يزال فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يواصل انتشاره في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

وبينما سجّلت قطر والسودان والبحرين والعراق والسعودية وفيات جديدة جرّاء الإصابة بالفيروس، ارتفع عدد الإصابات في كل من لبنان وليبيا، ولم تُسجل تونس أي إصابات جديدة لليوم السادس على التوالي.

5 وفيات في قطر و18 إصابة في لبنان

أعلنت وزارة الصحة القطرية الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة جرّاء الإصابة بكورونا، فيما اكتُشفت ألف و721 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 71 ألفاً و879، بينها 62 وفاة، و47 ألفاً و569 حالة تعافٍ.

وفي لبنان قالت وزارة الصحة إنها شخّصت 18 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 45 حالة تعافٍ. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى ألف و368، بينها 30 وفاة و795 حالة تعافٍ.

13 وفاة في السودان واثنتان في البحرين

أعلنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما شُخِّصت 161 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 6 آلاف و242، منها 372 وفاة، وألفان و59 حالة تعافٍ.

وحسب البيان فإن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم السبت، إذ عادةً ما يعلن السودان عن حصيلة ضحايا الفيروس متأخراً، خلافاً لغالبية الدول الأخرى التي تعلنها يومياً.

وفي البحرين أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاتين و314 إصابة بكورونا، وأضافت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 15 ألفاً و731 بينها 28 وفاة، و10 آلاف و606 حالات تعافٍ.

وفي ليبيا سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) 62 إصابة بالفيروس، وأوضح المركز في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 332 بينها 5 وفيات، و57 حالة تعافٍ.

37 وفاة في السعودية و22 في العراق

أعلنت السعودية الثلاثاء، تسجيل 37 وفاة جرّاء الإصابة بكورونا، فيما رصد العراق 22 حالة، فيما لم تسجل تونس لليوم السادس على التوالي أي إصابات جديدة.

ففي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و288 إصابة بالفيروس، و37 وفاة، وألف و815 حالة تعافٍ. وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108 آلاف و571، بينها 783 وفاة، و76 ألفاً و339 حالة تعافٍ.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 787 إصابة و22 وفاة، بالإضافة إلى 259 حالة تعافٍ. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 14 ألفاً و268، بينها 392 وفاة، و5 آلاف و831 حالة تعافٍ.

صفر إصابات في تونس

أما تونس فلم تسجِّل لليوم السادس على التوالي أي إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سجّلت البلاد إجمالاً 982 حالة تعافٍ من الفيروس، فيما استقر عدد الوفيات عند 49.

وحتى عصر الثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و235 ألفاً، توُفي منهم ما يزيد على 409 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و564 ألفاً، وفق موقع Worldometer المعني برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.