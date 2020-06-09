سجل عدد الشكاوى المقدمة من أشخاص تعرضوا للتمييز في ألمانيا عام 2019 زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2018.

وأعلن الرئيس بالنيابة لدائرة مكافحة التمييز في ألمانيا برنهارد فرانك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن تقرير التمييز لعام 2019.

وأشار فرانك إلى أن عدد الشكاوى المقدمة عام 2019 من أشخاص تَعرَّضوا للتمييز لأسباب مثل الأصل العرقي أو الدين أو السنّ أو الرأي بلغ 3 آلاف و580 شكوى، سجّل زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2018.

ولفت إلى أن أكثر الشكاوى قدّمه أشخاص تعرضوا للتمييز بسبب أصلهم العرقي، مبيناً أنها بلغت 1176 شكوى.

وقال فرانك إن الشرطة "ليست خالية من التمييز مثلما يميل بعضنا إلى الاعتقاد"، مضيفاً: "لقد شهدنا 200 حالة لأشخاص وقفتهم الشرطة بسبب المظهر فقط".

وأشار إلى أن نصف الولايات الاتحادية في ألمانيا فقط أنشأت وكالات خاصة لمكافحة التمييز، وهو أحد أوجه القصور المؤسسي الذي يعرقل مكافحة العنصرية.

وبيّن أن 26% من حالات التمييز وقعت خلال تنفيذ أمور يومية مثل البحث عن منزل أو في أثناء التسوق أو تنفيذ إجراءات في البنوك.

وأكد أن كثيراً من الأشخاص لا يتقدمون بشكاوى لأسباب متعددة، مشيراً إلى أن الضحايا لا يتلقون الدعم الكافي بهذا الخصوص.