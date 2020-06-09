في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتسجيل المملكة أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس، باتت خياراتها تنحصر في إلغاء موسم الحج المقبل بشكل كامل، أو استقبال 20% فقط من عدد الحجاج المتوقع الذي يبلغ قرابة 2.5 مليون.

الأنباء عن قرار المملكة تقليص عدد الحجاج قابلتها انتقادات داخلية وخارجية، بعضها طالب بتمديد قرار تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر الذي أقرته السعودية في مارس/آذار الماضي.

مصادر مطلعة أفادت لوكالة رويترز الاثنين، بأن السعودية قد تحدّ بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع مزيد من تفشي فيروس كورونا بعد تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف، وهو الرقم الأعلى في الدول العربية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين لا يزال يضغط من أجل إلغاء موسم الحج المنتظر إقامته في أواخر يوليو/تموز المقبل.

وأضافت أن السلطات السعودية تعتقد أنها قد تسمح لعدد يبلغ نحو 20% فقط من من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.

وقالت الوكالة إن عدد الحجاج يصل إلى نحو 2.5 مليون شخص، فيما تصل إيرادات المملكة من موسم الحج إلى 12 مليار دولار سنوياً.

وفي عام 2019 بلغ عدد من أدوا العمرة نحو 19 مليوناً، فيما بلغ عدد الحجاج 2.6 مليون.

يُذكر أن خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان سبق وأعلنت أنها تهدف إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً سنوياً، وهو ما سيجعل الإيرادات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك قبل حلول كورونا وتأثر المملكة الكبير به.

القرار الذي كشفت عنه رويترز لم تؤكده المملكة رسمياً، لكنه يأتي بالتزامن مع إغلاق 71 مسجداً احترازياً بعد أن تسبب عدم التزام المصلين الإجراءات الوقائية في ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.

والاثنين قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- إلى إغلاق ٧١ مسجداً احترازياً في مختلف مناطق المملكة، وجارٍ العمل على تعقيمها".

وسجلت المملكة الاثنين، المعدل اليومي الأعلى للإصابات بالفيروس، بواقع 3 آلاف و369 إصابة ترفع الإجمالي إلى 105 آلاف و283، أسفرت عن وفاة 746 شخصاً، في حين تعافى 74 ألفاً و524 شخصاً.

دول تعلق مشاركة مواطنيها وأخرى تنتظر

إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أعلنت في 2 يونيو/حزيران الجاري إلغاءها أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا فخر الرازي، حينها في تصريحات صحفيةء، أن الحج أُجّل إلى العام المقبل بسبب استمرار الوباء، وأن القرار المتخذ يشمل جميع المواطنين، ولا امتيازات لأحد.

دول إسلامية أخرى مثل مصر وتونس والأردن أعلنت أنها تنتظر توضيحات وتفاصيل حول تجهيزات وإجراءات السلطات السعودية للموسم الديني.