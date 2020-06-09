تحطّ طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب مدينة تل أبيب، مساء الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر، في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرحلة تم تنسيقها من خلال وزارة الخارجية الإسرائيلية، وإن الطائرة ستحمل شعار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل نحو 3 أسابيع حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون، وعلى متنها مساعدات طبية، قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين.

وكانت الطائرة الإماراتية الأولى تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

وقالت مجموعة "الاتحاد للطيران"، الناقل الرسمي لدولة الإمارات: إنّها "سيّرت رحلة لشحن مساعدات من أبوظبي إلى تل أبيب لنقل مساعدات طبية إلى الفلسطينيين"، حسبما أفاد متحدث باسمها في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولكن السلطة الفلسطينية في حينه، رفضت استقبال هذه المساعدات الطبية لغياب التنسيق معها بشأنها.

وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة، علماً بأن الطائرة التي وصلت في حينه لم تكن تحمل أي شعار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح سابق إن السلطة علمت بموضوع طائرة المساعدات الإماراتية التي وصلت مطار اللد "بن غوريون" في إسرائيل من الصحف، نافياً وجود أي تنسيق مع الفلسطينيين حول تلك المساعدات.

وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي الذين تبرعوا بمساعدات للفلسطينيين، إن السلطة سمعت عن الطائرة الإماراتية لكن أحداً لم يتصل بها حول هذا الشأن.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى مطار إسرائيلي، إذ لم يجر التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأنها.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنهم لا علم لهم بأي شحنة مساعدات لغزة من أبوظبي.

وتقول هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الطائرة التي ستحط في مطار بن غوريون اليوم الثلاثاء، محملة أيضاً بالمساعدات الطبية الموجهة للفلسطينيين.

ومن غير الواضح كيف سيكون موقف السلطة الفلسطينية حيال المساعدات الجديدة.

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.