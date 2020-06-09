النجاح التركي في ليبيا ودعمها لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً التي استطاعت إخراج مليشيات الانقلابي خليفة حفتر من كل الغرب الليبي، ترافق مع مخاوف دولية وأمريكية بالأساس من الدور الروسي في البلاد.

فبعد شهور من الحديث عن مرتزقة وأسلحة روسية تساعد الانقلابي حفتر، ارتفع الصوت الأمريكي مندداً بالدور الروسي في البلاد، ومنبّهاً للأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا، خصوصاً وجود طائرات حربية دفعت بالقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" إلى التلويح بإمكانية نشر قواتها في تونس.

في خضم ذلك، يبدو أن النجاح التركي في تقزيم دور حفتر ومن ثم داعميه بمن فيهم الروس، قد يدفع الإدارة إلى الأمريكية إلى التعويل على أنقرة في ليبيا، ما يفتح الباب مجدداً أمام تقارب تركي أمريكي بعد محطات خلاف في الأعوام الماضية.

صفحة جديدة في التعاون الأمريكي التركي

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي "المستجدات الإقليمية، وكانت القضية الليبية هي القضية الأولى".

وذكر أن "أمريكا تتابع الوضع في ليبيا، مؤكدة نجاح تركيا في مساعيها في ليبيا"، لافتاً إلى أن تركيا تؤدي دورها بقوله: "تركيا وقّعت اتفاقاً مع الحكومة الشرعية، لكنّ هناك انقلابياً اسمه حفتر، ونحن نؤدّي عملنا دون التفات إلى الأطراف التي تقدّم له الدعم".

وشدد الرئيس التركي على أنه بعد الاتصال بترمب يمكن القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا، لافتاً إلى أنه سيتخذ خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال ببوتين.

وأفاد أردوغان: "قلت للرئيس ترمب: تركيا تدعم حكومة السراج المعترف بها من الأمم المتحدة ضد الانقلابي حفتر، وسنواصل دعمنا، وليقف من يقف مع حفتر، وإلى الآن تمت استعادة العديد من المناطق".

وأشار أردوغان إلى أنّ ترمب وصف وضع تركيا في ليبيا بـ"الناجح"، واستدرك بأن هذه التطورات تزعج روسيا التي يستمد الانقلابي حفتر كل قوته منها، بحسب تعبيره.

وفي رده على سؤال إن كان ثمة تراجع في دعم القوى الدولية الكبرى لحفتر، ذكر أردوغان أن اتصاله بترمب يشير إلى احتمالية فتح صفحة جديدة في التعاون الأمريكي التركي حول ليبيا قائلاً: "ثمة نقاط تم الاتفاق عليها".

وأعرب عن انزعاجه من تأييد روسيا مخرجات إعلان القاهرة حول ليبيا، وقال: "صرّحوا (روسيا) بعدم وجود جنود لهم على الأرض الليبية، لكن لهم 19 طائرة هناك، ولهم جنود برفقة هذه الطائرات".

انفراجة في الملفات العالقة؟

شهدت العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن سلسلة من الهزَّات والأزمات كادت توصلها إلى نقطة الصدام في السنوات الماضية، وتسبب في ذلك عدد من الملفات السياسية والقضايا المعقدة.

ويأتي على رأس هذه الملفات الخلافية الدعم السخي الذي تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لمليشيات YPG/PKK الإرهابية، وليس آخرها أزمة صواريخ S-400 الروسية، وقضية احتضان واشنطن للقيادة الفعلية لتنظيم غولن الإرهابي المسؤول عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وترفض واشنطن حتى الآن الاستجابة لمطالب تركيا بتسليمها فتح الله غولن زعيم الكيان الإرهابي، أو إنهاء عمل التنظيم على أراضيها، ومنعه من استخدام الولايات المتحدة منصة لإدارة شبكة استثماراته الاقتصادية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وأجج الخلاف بين واشنطن وأنقرة موضوع منظومة الصواريخ الروسية S-400، وكذلك مسألة المقاتلات F-35 التي تشارك أنقرة في تصنيعها.

هذه الملفات جميعها تمت الإشارة إليها في اتصال أردوغان بترمب، في حين وعد الأخير بمتابعة ملف غولن، وتشكيل لجنة لحل خلافات بطاريات S-400، وطائرات F-35.

أردوغان من جهته، وبالتزامن مع الوضع المشتعل في الولايات المتحدة، واتهام ترمب لمنظمة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة، قال إن التعاون بين منظمتي YPG/PKK و"أنتيفا" أمر ذو دلالة.

ويبدو أن الاتصال الأخير بين الزعيمين أشار إلى أغلب ملفات الخلاف بينهما، في حين يبدو أن لهجة واشنطن تجاه أنقرة قد هدأت بشكل لافت، خصوصاً مع هذه الوعود الأخيرة بحل أغلب القضايا العالقة، الذي قد يقود إلى القول إننا قد نشهد صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.