سياسة
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تركيا.. فتح الطرق الجوية والبرية والبحرية لاستقبال المرضى من الخارج
فتحت تركيا الطرق البحرية أمام المرضى الراغبين تلقي العلاج في تركيا عبر ميناءي "تاشوجو" بولاية مرسين و"قره سو" بولاية صقاريا.
تركيا.. فتح الطرق الجوية والبرية والبحرية لاستقبال المرضى من الخارج
تركيا تفتح الطرق الجوية والبرية والبحرية لاستقبال المرضى من الخارج / AA
9 يونيو 2020

أعلنت السلطات التركية فتحَ الطرق البحرية أمام المرضى الراغبين تلقي العلاج في تركيا عبر ميناءي "تاشوجو" بولاية مرسين و"قره سو" بولاية صقاريا.

وأرسلت وزارة الصحة التركية تعميماً إلى الولايات كافة، تضمن التدابير الخاصة بالمرضى ومرافقيهم الراغبين القدومَ إلى تركيا لتلقي العلاج خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت الوزارة الى أن التعميم يشمل أيضاً استقبال المرضى القادمين من الخارج في مطارات آضنة وعدنان مندريس بإزمير، إلى جانب مطارات إسطنبول وصبيحة كوكشن وأتاتورك في إسطنبول، ومطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة ومطار أنطاليا.

كما أكد التعميم أن معابر قابي كوله مع بلغاريا وصارب مع جورجيا وخابور مع العراق متاحة لاستقبال المرضى من الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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