سياسة
2 دقيقة قراءة
حكم بالإعدام على إيراني قدم معلومات للموساد وCIA عن مكان سليماني
من المقرر أن تنفذ إيران حكماً بالإعدام على جاسوس إيراني قدم معلومات لـCIA الأمريكية والموساد الإسرائيلي عن مكان القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
حكم بالإعدام على إيراني قدم معلومات للموساد وCIA عن مكان سليماني
قرار بالإعدام بحق جاسوس إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني / Reuters
9 يونيو 2020

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران الثلاثاء، إن حكماً بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري الراحل قاسم سليماني، وإن تنفيذ الحكم سيكون قريباً.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي: "سينفذ حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد، أحد جواسيس CIA والموساد. لقد كشف عن مكان الشهيد سليماني لأعدائنا". وفق وكالة رويترز.

وكان سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قد قُتل يوم الثالث من يناير/كانون الثاني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وردت إيران على مقتل سليماني بهجوم صاروخي في الثامن من يناير/كانون الثاني على قاعدة عين الأسد بالعراق حيث تتمركز قوات أمريكية. ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو إصابات جسدية على الفور، لكن تم تشخيص المئات لاحقاً بإصابات دماغية ناجمة عن الصدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us