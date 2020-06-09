قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران الثلاثاء، إن حكماً بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري الراحل قاسم سليماني، وإن تنفيذ الحكم سيكون قريباً.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي: "سينفذ حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد، أحد جواسيس CIA والموساد. لقد كشف عن مكان الشهيد سليماني لأعدائنا". وفق وكالة رويترز.

وكان سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قد قُتل يوم الثالث من يناير/كانون الثاني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وردت إيران على مقتل سليماني بهجوم صاروخي في الثامن من يناير/كانون الثاني على قاعدة عين الأسد بالعراق حيث تتمركز قوات أمريكية. ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو إصابات جسدية على الفور، لكن تم تشخيص المئات لاحقاً بإصابات دماغية ناجمة عن الصدمة.