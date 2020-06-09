سياسة
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سرت والجفرة.. معارك استراتيجية تقلب عقارب "ساعة الحسم" ضد حفتر
لا تزال قوات حكومة الوفاق الشرعية تٌسيّر أرتالها العسكرية نحو مدينة سرت الاستراتيجية، ويساهم تحرير المدينة من مليشيات حفتر الانقلابية في فتح الطريق إلى الجفرة وكذلك تحرير آبار النفط التي تسيطر عليها.
سرت والجفرة.. معارك استراتيجية تقلب عقارب "ساعة الحسم" ضد حفتر
مواطنون يحتفلون بتحرير قوات الوفاق الشرعية مناطق في العاصمة طرابلس  / Reuters
9 يونيو 2020

تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً تقدمها إلى مدينة سرت الإستراتيجية (شمال وسط) والمنشآت النفطية الرئيسية، بعد أيام قليلة من سيطرتها على العاصمة طرابلس، وترهونة آخر معقل لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في الغرب.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

وقال مراسل TRT عربي في ليبيا زياد الحجاجي الثلاثاء: إن “الأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوفاق تتوجه لمدينة سيرت من أجل تحريرها والسيطرة على قاعدتي القرضابية والجفرة الجويتين“.

في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء خاصّ لشبكة TRT، إن النجاحات التي حققتها حكومة فايز السراج في ليبيا جعلت الجنرال الانقلابي خليفة حفتر يُجن، مؤكداً أن مساعي حكومة الوفاق لتحرير مدينة سرت مستمرة.

وأشار إلى أن "حفتر قد يصبح خارج المعادلة في ليبيا بأي لحظة”.

وشدد أردوغان على أهمية سرت بقوله: "مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة".

بدوره قال القيادي في قوات حكومة الوفاق والناطق باسم الكلية العسكرية العميد سعيد المالطي، لـTRT عربي، إن السيطرة على مدينة سرت، الخط الأمامي لمليشيا حفتر، يعني تحرير الجفرة تباعاً وقوت الليبيين.

وأضاف المالطي أن العمليات الجارية لتحرير سرت تسير بخطط عسكرية محكمة وبتنفيذ قادة وضباط لهم تجربة.

وأوضح أن القوات التابعة للوفاق تقدمت نحو المدينة من ثلاثة محاور، وتمكنت من تحرير "الجارف" و"القبيبة" و”البخارية“.

كما أشار إلى أن سلاح الجو التابع للحكومة "نفذ ضربات محكمة، نتج عن ذلك خسائر للمتمرد حفتر".

وحول أهمية السيطرة على سرت وتأثير ذلك على سير المعارك قال المالطي: "سرت خط أمامي محوري لقوات المتمرد ومن وراءه محور الشر من إماراتيين ومصريين وفرنسيين وداعميهم السعوديين، إذا سقطت من أيديهم تباعاً ستسقط الجفرة، ومن هنا سيتحرر قوت الليبيين".

وبيّن أن "تحرير سرت ليس كترهونة أو أي مدينة ساحلية، فكونها خطاً أمامياً محورياً جعل حفتر وقواته يستعدون فيها للمعركة بمساعدة غطاء جوي روسي".

من جانبه قال المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب في ليبيا العقيد عبد الباسط تيكة: "تبين لنا أن الطيران الروسي موجود بكثافة سواء المسيّر أو الحربي، ووجه لنا عدة ضربات في المحاور التي سيطرت عليها قواتنا حول سرت".

واستدرك في مقابلة مع TRT عربي “لكننا مستمرون في تقدمنا وبحذر، وندرس خطط تأمين قواتنا من هذه الغارات نظراً لأن قواتنا لا تملك طيراناً مضاداً".

وأضاف: "سنعزز قواتنا بالدفاعات الجوية اللازمة".

وذكر أن "خروج حفتر في مصر هو إعلان عن هزيمته في المعركة، ونحن مستعدون للتقدم ومعنوياتنا عالية".

كما قال: "لن نقبل بأي اتفاق سياسي في وجود حفتر، وننتظر الأوامر لتحرير كامل الأراضي الليبية من الاحتلال الروسي والمرتزقة الأفارقة”.

يذكر أن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا سابقاً جوناثان وينر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن حفتر سيبقى تحت مراقبة دقيقة في القاهرة، ولن يعود إلى ليبيا في الفترة الحالية.

وأعلن الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته "على بعد كيلومترات من مدينة سرت (شمال وسط) وتحريرها مسألة وقت".

جاء ذلك في تصريح أدلى به آمر غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة (تابعة للجيش) العميد إبراهيم بيت المال، لقناة "فبراير" (ليبية خاصة).

وقال بيت المال: "نحن على بعد كيلومترات من سرت، وتحريرها مسألة وقت، ونتمنى تجنيب أهلها ويلات الحروب".

ومُنيت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فشل في السيطرة على طرابلس.

وكان حفتر عقد أكثر من مؤتمر صحافي قال فيه إنه ساعة الحسم لتحرير طرابلس تقترب، ولكن الجملة تحولت إلى مادة تهكم، بعد فشله في دخول طرابلس وخسارته لمعظم مواقعه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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