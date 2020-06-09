سياسة
3 دقيقة قراءة
فلسطين تهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل وحماس تدعو لخطوات جدية لمنع خطة الضم
مع اقتراب تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لخطة ضم أراضٍ فلسطينية، هدد رئيس الوزراء الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل، في حين دعت حماس لخطوات جادة وفعلية لمنع الضم.
فلسطين تهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل وحماس تدعو لخطوات جدية لمنع خطة الضم
رئيس الوزراء الفلسطيني يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل حال نفذت الأخيرة خطة الضم / Reuters
9 يونيو 2020

هدد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين، بسحب الاعتراف بإسرائيل، وقال: إن "مسألة اعتراف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية".

واعتبر اشتية أن "إسرائيل أخلّت بجميع الاتفاقيات الموقّعة معها، وبجميع الالتزامات الدولية، باستهداف القانون الدولي وما يترتب على ذلك من تهديد إقليمي".

وأضاف: أن "مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني".

في السياق ذاته، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدول العربية والمجتمع الدولي لـ"خطوات جادة وفعلية" على الأرض، لمنع إسرائيل من تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان، الاثنين: "نقدر المواقف العربية والدولية المعلنة التي ترفض نية الكيان الصهيوني في تنفيذ عمليات ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "ما هو مطلوب أكثر، نريد خطوات جادة وفعلية على الأرض للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ هذه السياسة".

ولفت إلى أنه "لا يمكن الاكتفاء بالمواقف الإعلامية والسياسية، لأن الكيان الصهيوني تعود على التمرد على الإجماع الدولي ويتصرف على الدوام كبلطجي خارج عن القانون".

وفي 19 من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل، بسبب عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة أن حكومته ستضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز المقبل موعداً للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33% من أراضي الضفة.

وفي ما يتعلق برواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/أيار الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية إن صرفها يتعلق بالإمكانيات المالية المتوفرة في خزينة السلطة.

وتواجه السلطة الفلسطينية انخفاضاً حاداً في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، ورفضها تسلم عائدات المقاصة من إسرائيل عن الشهر الماضي.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%. ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهرياً، تقتطع منها إسرائيل نحو 40 مليون دولار قيمة خدمات يحصل عليها الفلسطينيون، خصوصاً الكهرباء، في حين تشكل عائدات المقاصة نحو 63% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us