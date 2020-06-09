تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصفها "فتح القسطنطينية" بـ"الاحتلال العثماني" وذلك بعدما أثار بيانها ردود فعل غاضبة لزجها بفتح بشر به النبي محمد في الخلافات السياسية بين مصر وتركيا.

وبينما واصلت دار الإفتاء المصرية هجومها في بيانها الجديد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتبت، الاثنين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح، أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح“.

كانت الدار نشرت بياناً مطولاً السبت، اثار انتقادات وجدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي لوصفها الفتح الذي بشر به النبي محمد بـ"احتلال عثماني"، في توظيف ديني للخلاف السياسي بين البلدين.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، الاثنين: إن "وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني يعتبر انحداراً وانحطاطاً خطيراً وفجوراً في الخصومة ووصمة عار في جبين دار الإفتاء المصرية".

وأضاف القره داغي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": لقد وصف الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذلك الفتح فقال: نِعم الأمير أميرها ونِعم الجيش ذلك الجيش".

وتابع: "هذه المهزلة دليلٌ على تسييس كافة المؤسسات الدينية في مصر".

من جانبه، رد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق، الشيخ محمد الصغير، على بيان دار الإفتاء قائلًا: "المغالطة الكبرى في هذا البيان تتمثل في وصفه فتح القسطنطينية بـ"الاحتلال"، وهذه مغالطة قبيحة وفجة لحديث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي بشر بفتح القسطنطينية في أكثر من حديث؛ منها قوله عليه السلام "أول جيش يغزو مدينة هرقل (أي القسطنطينية) مغفورٌ له".

ونشر موقع دار الإفتاء المصرية بياناً هاجمت فيه الرئيس التركي واصفةً فتح المسلمين للقسطنطينية (إسطنبول حالياً) بـ"الاحتلال العثماني".

وأضاف البيان أن العثمانيين "احتلوا" إسطنبول عام 1453، وحولوا كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، بعد 916 سنة من اعتمادها كنيسة، وفي عام 1934، تحولت إلى متحف بموجب مرسوم صدر في ظل الجمهورية التركية الحديثة.