سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 9 يونيو/حزيران 2020
أردوغان لشبكة TRT: حفتر قد يصبح خارج المعادلة في ليبيا بأي لحظة / TRT Arabi
9 يونيو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن حفتر قد يصبح خارج المعادلة في ليبيا بأي لحظة. وطائرات حربية روسية تخرق وقف إطلاق النار في إدلب وتقتل 3 مدنيين على الأقلّ.

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أردوغان: حفتر قد يخرج من المعادلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في لقاء خاصّ لشبكة TRT، إن النجاحات التي حققتها حكومة السراج في ليبيا جعلت الجنرال الانقلابي خليفة حفتر يُجن، مؤكداً أن مساعي حكومة الوفاق لتحرير مدينة سرت مستمرة. [TRT عربي]

وأشار إلى أن "حفتر قد يصبح خارج المعادلة في ليبيا بأي لحظة".

وفي ما يتعلق بالجانب اليوناني تساءل أردوغان: "مَن اليونان لتتدخل في الإجراءات داخل تركيا؟ فموضوع آياصوفيا موضوع حقوقي، والقرارات تتخذها وتنفّذها مؤسسات، القضاء هو الذي يعطي القرار (بشأن آياصوفيا)، وبناءً عليه ستُتخذ الإجراءات المناسبة مهما كانت". [TRT عربي]

وعلى الصعيد السوري قال أردوغان: "يمكننا القول إن الاتفاق بشأن إدلب مستمر كما توصلنا إليه مع الجانب الروسي"، مشيراً إلى زيارة وزير الداخلية التركي الأخيرة لمناطق إغاثة اللاجئين في المدينة، التي لمس فيها صعوبة أوضاع الناس. [TRT عربي]

إدلب.. غارة روسية

لقي 3 مدنيين على الأقل حتفهم في غارة نفذتها مقاتلات روسية على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو. [TRT عربي]

وذكر مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية شنت أكثر من 20 غارة على قرى عدة في مناطق بجبل الزاوية التابعة لمحافظة إدلب، وأخرى شمالي غربي محافظة حماة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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