قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في لقاء خاصّ لشبكة TRT، إن النجاحات التي حققتها حكومة السراج في ليبيا جعلت الجنرال الانقلابي خليفة حفتر يُجن، مؤكداً أن مساعي حكومة الوفاق لتحرير مدينة سرت مستمرة.

وأشار إلى أن "حفتر قد يصبح خارج المعادلة في ليبيا بأي لحظة".

وشدّد أردوغان على أهمية سرت بقوله: "مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي "المستجدات الإقليمية، وكانت القضية الليبية هي القضية الأولى".

وذكر أن "أمريكا تتابع الوضع في ليبيا، مؤكدة نجاح تركيا في مساعيها في ليبيا"، لافتاً إلى أن تركيا تؤدي دورها بقوله: " تركيا وقّعت اتفاقاً مع الحكومة الشرعية، لكن هناك انقلابياً اسمه حفتر، ونحن نؤدّي عملنا دون التفات إلى الأطراف التي تقدّم له الدعم".

وشدد الرئيس التركي على أنه بعد الاتصال مع ترمب يمكن القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا، لافتاً إلى أنه سيتخذ خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع بوتين.

وفي ما يتعلق بالجانب اليوناني قال أردوغان: "أعتقد أن الجانب اليوناني لا يعرف طاقة تركيا وإمكانياتها، فعليهم أن يعرفوا حدودهم ويقفوا عندها".

وتساءل: "مَن اليونان لتتدخل في الإجراءات داخل تركيا؟ فموضوع آياصوفيا موضوع حقوقي، والقرارات تتخذها وتنفّذها مؤسسات، القضاء هو الذي يعطي القرار (بشأن آياصوفيا)، وبناءً عليه ستُتخذ الإجراءات المناسبة مهما كانت".

وعلى الصعيد السوري قال أردوغان: "يمكننا القول إن الاتفاق بشأن إدلب مستمر كما توصلنا إليه مع الجانب الروسي"، مشيراً إلى زيارة وزير الداخلية التركي الأخيرة لمناطق إغاثة اللاجئين في المدينة، التي لمس فيها صعوبة أوضاع الناس.

وفي ما يتعلق بقضية العنصرية في الولايات المتحدة، عبّر الرئيس التركي عن رفضه الإجراءات المبنية على التمييز العنصري، معرباً عن أسفه لما حصل مع جوروج فلويد.

وأضاف أردوغان أن "الممارسات المبنية على التمييز العنصري موجودة في كثير من الدول، لكن نحن كمسلمين بعيدون عن هذه التصرفات".

وأشار إلى أنه "في الثقافة الإسلامية، وفقاً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أبيض وأسود، وهذا هو شعارنا".

وأكد الرئيس التركي في معرض حديثه، دور بلاده في مجال الصناعات الدفاعية، بقوله: "القطاعان العامّ والخاصّ يعملان ليل نهار في مجال الصناعات الدفاعية، وسيكسب الإنتاج أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن الجمهورية التركية ستصبح دولة جاذبة على جميع الصُّعُد في العالم، مؤكداً أن "العالم أكبر من خمسة، ولا يمكن أن يكون مصيره بين شفاه خمس دول".

وشدد أردوغان على ضرورة أن يكون التعاون والشراكة على المستوى العالمي هو السائد، مشيراً إلى دور تركيا العالمي في ذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا بقوله: "بينما قدّمنا المساعدات لـ102 دولة، كان كثير من الدول يعاني طبياً".

وأضاف: "قدمنا مساعدات مالية بقيمة ألف ليرة لـ5.5 مليون مواطن لمواجهة آثار وباء كورونا".

وبيّن أردوغان أن "تركيا لم تركع أمام وباء كورونا ومستمرة في مشاريعها"، مضيفاً: "نعد الجميع ببذل قصارى جهودنا لخفض حجم الفوائد والتضخم".

وأشار إلى تقدم تركيا في المجال الطبي في مكافحة وباء كورونا بقوله: "لا يمكن لدولة أن تكون عظيمة على مستوى العالم وهي لا تقدم الخدمات الطبية لمواطنيها بكل كفاءة"، مضيفاً: "نحن ننتمي إلى حضارة تعلّمنا أننا سنُحاسَب إذا لم نقدم المساعدة لمن يحتاج إليها في أبعد مكان في العالم، وعليه فنحن نؤدّي واجباتنا على أكمل وجه".

وفي إطار البعد الاستثماري أشار أردوغان إلى أنه ليس في أجندة بلاده وقف للمشاريع الاستثمارية، بقوله: "في نهاية هذا العام سنكون افتتحنا 15 سداً ووضعنا حجر الأساس لسدود أخرى. لا توقُّف للمشاريع الاستثمارية والعملاقة على الرغم من أزمة كورونا".